المغرب يسجل 112 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 112 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
السبت 15 ماي 2021 - 16:17

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 112 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 514817 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3692 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5859602 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9098، بينما تم التأكد من 280 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 502884.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحالة الوبائية المغرب حصيلة كورونا حملة التلقيح ضد كورونا

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‫تعليقات الزوار

4
  • عبدالله
    السبت 15 ماي 2021 - 16:29

    واخا نقولونا اربعة ملاين ونصق 50الف حالة حارجة و30 الف موت مبقيناش كنسوقو لهادشي حيت موت وحدة هيا لي كاينة مدام الموت موجود والخوف لماذا قتلتونا بالكدوب ديالكوم …..

    36
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  • ؟؟؟؟؟؟؟؟
    السبت 15 ماي 2021 - 16:29

    رغم قلة الإصابات يبقى عدد الوفيات جد مرتفع ……

    -7
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  • العالمية
    السبت 15 ماي 2021 - 16:35

    العدد أكبر من ذلك نظرا لعطلة العيد وقلة التحليلات المنجزة

    -21
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  • الادريسي
    السبت 15 ماي 2021 - 16:39

    الفضل والشكر كله يرجع لمجهودات صاحب الجلالة وعلاقاته الدولية .فلولاه لما حصلنا على اللقاح .انشاء الله اخبار سارة غدا .

    11
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