المغرب يسجل 1171 إصابة و27 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1171 إصابة و27 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة: منير امحيمدات
السبت 2 يناير 2021 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1171 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 442.141 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4.044.843 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 27 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7452 حالة، بينما تم التأكد من 2530 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 412.168.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إحصائيات فيروس كورونا الإصابات التراكمية الجائحة في المغرب عدد وفيات كوفيد19

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‫تعليقات الزوار

6
  • ahmad
    السبت 2 يناير 2021 - 18:12

    اللهم إنك عفو تحب العفو فعفوا عنا
    قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

    41
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  • يوسف كازا
    السبت 2 يناير 2021 - 18:13

    الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين

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  • سعيد
    السبت 2 يناير 2021 - 18:16

    اللهم اجعل بداية هذه السنة نهاية هذا الوباء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين

    45
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  • aziz
    السبت 2 يناير 2021 - 18:46

    يلاحظ أن أعداد الإصابات بدأ في الإنخفاظ، ربما نحن في اتجاه تسطيح المنحنى………..أو أن كورونا أصابها الدعر بسبب اللقاحات التي شرع في استعمالها فاختفت من تلقاء نفسها ..ههههه..

    1
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  • هشام
    السبت 2 يناير 2021 - 18:53

    الحمد لله بدأنا نلاحظ في الايام الأخيرة انخفاض في عدد الحالات ، نتمنى أن يستمر هذا الإنخفاظ حتى تسجل 0 حالة و تطوى صفحة كرونا إلى الأبد.

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  • abderrahim
    السبت 2 يناير 2021 - 18:57

    اللهم تغمدهم برحمتك واجعل مؤواهم الجنة يا ارحم الراحمين يارب العالمين

    4
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