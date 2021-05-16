المغرب يسجل 127 إصابة دون وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

شفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 127 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 514.944 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6343 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.865.945 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تعرف تسجيل وفيات جديدة ليثبت العدد في 9098، بينما تم التأكد من 297 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 503.181.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.