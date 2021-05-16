المغرب يسجل 127 إصابة دون وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

شفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 127 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 514.944 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6343 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.865.945 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تعرف تسجيل وفيات جديدة ليثبت العدد في 9098، بينما تم التأكد من 297 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 503.181.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
خليو الناس ارجع الحياة الطبيعية براكا من هاد الفيلم البايخ صافي راه الناس دار التلقيح راكم انتصرتو بالصحة
الله يديمها نعمة يارب يارب يارب
مكين غا المغرب يسجل حالات كورونا مكينش المغرب يسجل حالات البطالة و المرض النفسي و الفقر جراء التهويل و الترهيب لي هو ما اشد خطورة اضعاف مضاعفة من خطورة الفيروس نفسه مكينش المغرب سيتخد هده الخطة للتخفيف من قيود الدولة بغيت نقول قيود كورونا لان أصحاب القرار بأنفسهم ينتظرون الأوامر فقط الله يعفو علينا
لان اليوم عطلة ، غدا ستضاعفون هذا العدد في 3 وكذلك الوفيات، صافي المغاربة ولاو عارفين وفاهمين سياستكم في تدبير هذا الملف.
عيد مبارك سعيد للجميع اعتقد ان التحاليل قليلة جدا يعني طبيعي ان تكون الاصابات قليلة الاجابي هو لاوفيات الحمد لله.
الحمد لله الحالات النشيطة في المغرب اليوم هي 2665 حالة … لو ركزنا حملة التلقيح في الأقاليم والمناطق التي تعرف إصابات سنتجاوز الأزمة قريبا إن شاء الله… نأمل في الأيام القادمة مع زيادة عدد الملقحين أن نصل إلى 0 حالة إن شاء الله… استطاعت الصين تجاوز الأزمة فسجلت البارحة 14 إصابة دون تسجيل وفيات وذلك بتطبيق نظام احترازي صارم منذ البداية والتعبئة في حملة التلقيح خاصة أن اللقاح الصيني صنع بالدرجة الأولى للصينيين قبل غيرهم.
إيوا آش كيساينو باش يحيدو هاد التوقيت ديال الويل..خصوصا بالنسبة لمدينتي القنيطرة لي حكروها من نهار بدا كورونا ومزال محكروة قبل الثمنية كيبدا البوليس يطلق أصوات المنبهات ديالو باش يسدو القهاوي فحين مدن أخرى حتى العشرة وهم حالين كفى تمييز وتفرقة بين المغاربة..القنيطريين الأحرار عمرهوم ما ينساو الحكرة من نهار كانت القنيطرة فيها صفر حالة ومانعينا من البحر.الله ياخذ الحق فحكومة لا عدالة