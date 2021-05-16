المغرب يسجل 127 إصابة دون وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 127 إصابة دون وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الأحد 16 ماي 2021 - 16:36

شفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 127 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 514.944 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6343 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.865.945 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تعرف تسجيل وفيات جديدة ليثبت العدد في 9098، بينما تم التأكد من 297 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 503.181.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحصيلة التراكمية الوضع الوبائي فيروس كورونا وفيات الجائحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • Adil
    الأحد 16 ماي 2021 - 16:40

    خليو الناس ارجع الحياة الطبيعية براكا من هاد الفيلم البايخ صافي راه الناس دار التلقيح راكم انتصرتو بالصحة

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مراقب
    الأحد 16 ماي 2021 - 16:41

    الله يديمها نعمة يارب يارب يارب

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو
    الأحد 16 ماي 2021 - 16:43

    مكين غا المغرب يسجل حالات كورونا مكينش المغرب يسجل حالات البطالة و المرض النفسي و الفقر جراء التهويل و الترهيب لي هو ما اشد خطورة اضعاف مضاعفة من خطورة الفيروس نفسه مكينش المغرب سيتخد هده الخطة للتخفيف من قيود الدولة بغيت نقول قيود كورونا لان أصحاب القرار بأنفسهم ينتظرون الأوامر فقط الله يعفو علينا

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • chadi
    الأحد 16 ماي 2021 - 16:51

    لان اليوم عطلة ، غدا ستضاعفون هذا العدد في 3 وكذلك الوفيات، صافي المغاربة ولاو عارفين وفاهمين سياستكم في تدبير هذا الملف.

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأحد 16 ماي 2021 - 16:57

    عيد مبارك سعيد للجميع اعتقد ان التحاليل قليلة جدا يعني طبيعي ان تكون الاصابات قليلة الاجابي هو لاوفيات الحمد لله.

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نريد اللقاح الصيني
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:04

    الحمد لله الحالات النشيطة في المغرب اليوم هي 2665 حالة … لو ركزنا حملة التلقيح في الأقاليم والمناطق التي تعرف إصابات سنتجاوز الأزمة قريبا إن شاء الله… نأمل في الأيام القادمة مع زيادة عدد الملقحين أن نصل إلى 0 حالة إن شاء الله… استطاعت الصين تجاوز الأزمة فسجلت البارحة 14 إصابة دون تسجيل وفيات وذلك بتطبيق نظام احترازي صارم منذ البداية والتعبئة في حملة التلقيح خاصة أن اللقاح الصيني صنع بالدرجة الأولى للصينيين قبل غيرهم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Zoro kenitra
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:18

    إيوا آش كيساينو باش يحيدو هاد التوقيت ديال الويل..خصوصا بالنسبة لمدينتي القنيطرة لي حكروها من نهار بدا كورونا ومزال محكروة قبل الثمنية كيبدا البوليس يطلق أصوات المنبهات ديالو باش يسدو القهاوي فحين مدن أخرى حتى العشرة وهم حالين كفى تمييز وتفرقة بين المغاربة..القنيطريين الأحرار عمرهوم ما ينساو الحكرة من نهار كانت القنيطرة فيها صفر حالة ومانعينا من البحر.الله ياخذ الحق فحكومة لا عدالة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
العيد على حدود المغرب والجزائر
الأحد 16 ماي 2021 - 11:32 11

العيد على حدود المغرب والجزائر

صوت وصورة
رسالة عمدة روتردام بالعربية
الأحد 16 ماي 2021 - 08:01 1

رسالة عمدة روتردام بالعربية

صوت وصورة
مساعدات مغربية لفلسطين
الأحد 16 ماي 2021 - 01:45 7

مساعدات مغربية لفلسطين

صوت وصورة
مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي
الأحد 16 ماي 2021 - 01:33 1

مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي

صوت وصورة
مقهى الوداية في حلة جديدة
السبت 15 ماي 2021 - 22:56 6

مقهى الوداية في حلة جديدة

صوت وصورة
تهيئة حديقة الجامعة العربية
السبت 15 ماي 2021 - 22:48 13

تهيئة حديقة الجامعة العربية