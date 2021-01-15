المغرب يسجل 1291 إصابة و34 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1291 إصابة و34 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة: أرشيف
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:56

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1291 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 457625 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4689875 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7888، بينما تم التأكد من 1409 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 432576.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحصيلة اليومية المغرب فيروس كوفيد 19 كورونا وزارة الصحة

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