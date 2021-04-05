المغرب يسجل 132 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 132 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:13

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 498329 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4027 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5525727 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8857.

وتم التأكد من 241 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 485162.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المتعافون الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • طارق
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:15

    الأرقام أكبر بكثير من ذلك لأنه دائما ماتكون الحالات قليلة يوم الاثنين بسبب عطلة نهاية الأسبوع

    -18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متابع
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:19

    الدولة ستكون حائرة في إيجاد تعليل مناسب خصوصا وأن موضوعه بين سندان انخفاض معدل الإصابة والفتك، وبين مطرقة فرض إجراءات جديدة على المواطنين في شهر رمضان

    20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Akram
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:21

    سلام عليكم أما التحاليل بزاف،،،اما طلقوو بنادم يدير مناعة القطيع،،،لان في نظري الإغلاق ليلا وفي النهار الكل بلا كمامات لا تباعد،،،،غير التخرببق وصافي،،،،اغلقو فقط المدن،،،،،منع التنقل،،،،ا

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:23

    دعونا نعلم أبناء الشعب فمكان التلميذ الحقيقي في المدرسة وليس في البيت او الشارع كل شيء يمكن ان يعوض الا الجيل الذي ابتعد عن المدرسة .

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Doctors
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:24

    يجب الاكثار من التحاليل من أجل محاصرة المرض 4000 لا تكفي على أقل 20000 في اليوم

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اللهم لطفك يالطيف
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:38

    راه ارتفاع عدد الوفيات يوميا هو المقلق اللهم اغفر لنا ولهم بالله عليكم مامليثو من هذ الكلام فقط منهار لي ظهرات هذ الجائحة ومافكرتو تبذلو ويخرج شي محلل ههه ولا خبير ويشرح علاش هذ الوفيات يوميا سبعة ثمنيا واللهم اغفر وارحم وارفع الوباء

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:39

    السلام عليكم
    ولمذا لا يقومون بفتح الطياران للمغاربة والله العضيم حرام

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • gab
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:41

    يوم الاتنين يعرف دائما حالات اصابة قليلة بمقارنة مع باقي ايام الاسبوع….لكن لا مفر من تشديد الاجراءات في شهر رمضان….

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بن حميدو المناصرة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:51

    الكلام في هذا الموضوع انتهى من ناحية أرقامنا وبيناتنا لن نعد نفهم التحذير والتحذير والارقام ضعيفة .لكن الحمد لله ليست كبيرة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قنصلية السنغال بالداخلة
الإثنين 5 أبريل 2021 - 16:50 2

قنصلية السنغال بالداخلة

صوت وصورة
جنازة شعبية للحمداوية
الإثنين 5 أبريل 2021 - 15:39 19

جنازة شعبية للحمداوية

صوت وصورة
رعاة "كيكو" وأزمة الماء
الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:59 1

رعاة "كيكو" وأزمة الماء

صوت وصورة
الحمداوية في ذمة الله
الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:18 37

الحمداوية في ذمة الله

صوت وصورة
أكلة "أمرعاض" في الأطلس
الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:59 2

أكلة "أمرعاض" في الأطلس

صوت وصورة
فرحة التساقطات
الإثنين 5 أبريل 2021 - 00:19 4

فرحة التساقطات