المغرب يسجل 132 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 498329 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4027 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5525727 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8857.
وتم التأكد من 241 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 485162.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الأرقام أكبر بكثير من ذلك لأنه دائما ماتكون الحالات قليلة يوم الاثنين بسبب عطلة نهاية الأسبوع
الدولة ستكون حائرة في إيجاد تعليل مناسب خصوصا وأن موضوعه بين سندان انخفاض معدل الإصابة والفتك، وبين مطرقة فرض إجراءات جديدة على المواطنين في شهر رمضان
سلام عليكم أما التحاليل بزاف،،،اما طلقوو بنادم يدير مناعة القطيع،،،لان في نظري الإغلاق ليلا وفي النهار الكل بلا كمامات لا تباعد،،،،غير التخرببق وصافي،،،،اغلقو فقط المدن،،،،،منع التنقل،،،،ا
دعونا نعلم أبناء الشعب فمكان التلميذ الحقيقي في المدرسة وليس في البيت او الشارع كل شيء يمكن ان يعوض الا الجيل الذي ابتعد عن المدرسة .
يجب الاكثار من التحاليل من أجل محاصرة المرض 4000 لا تكفي على أقل 20000 في اليوم
راه ارتفاع عدد الوفيات يوميا هو المقلق اللهم اغفر لنا ولهم بالله عليكم مامليثو من هذ الكلام فقط منهار لي ظهرات هذ الجائحة ومافكرتو تبذلو ويخرج شي محلل ههه ولا خبير ويشرح علاش هذ الوفيات يوميا سبعة ثمنيا واللهم اغفر وارحم وارفع الوباء
السلام عليكم
ولمذا لا يقومون بفتح الطياران للمغاربة والله العضيم حرام
يوم الاتنين يعرف دائما حالات اصابة قليلة بمقارنة مع باقي ايام الاسبوع….لكن لا مفر من تشديد الاجراءات في شهر رمضان….
الكلام في هذا الموضوع انتهى من ناحية أرقامنا وبيناتنا لن نعد نفهم التحذير والتحذير والارقام ضعيفة .لكن الحمد لله ليست كبيرة