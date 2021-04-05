المغرب يسجل 132 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 498329 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4027 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5525727 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8857.

وتم التأكد من 241 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 485162.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.