المغرب يسجل 138 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 138 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 19 أبريل 2021 - 16:35

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 138 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 505949 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3587 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 56661123 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8952.

وتم التأكد من 290 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 492100.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات الجديدة التدابير الاحترازية فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

15
  • زاءر غريب
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 16:45

    ربما هناك بوادر واشارات تلوح في الأفق عن إلغاء او تخفيف في الحجر الليلي .

    15
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  • محمد
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 16:45

    138 حالة و دايرين لينا هاد الرعب كامل سادين جامع سادين المطار حابسين الناس فالدار اودي هادشي بزاف

    24
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  • حسين عمري
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 16:46

    ياك أعداد المصابين بكورونت في تراجع فلماذا الإغلاق..ومنع التراويح..؟ألا كتعطيونا الأرقام هابطة يعني أن الإغلاق هو سلب تراجع الأرقام؟؟؟

    13
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  • abdullah
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 16:47

    قبل رمضان بقيت كتنفخو في الارقام من اجل منع التجوال ليلا و الاغلاق و منع المساجد الله ان يذكر فيها اسمه و دبا نقصات كرونا سبحان الله.

    27
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  • rachid
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 16:51

    سؤال للجنة العلمية لماذا 3587 فحص؟ قبل أيام كن رمضان 11000 فحص في اليوم.. وفي الأيام المقبلة يعني قبل العيد سوف ترفعون العدد اي رقم الفحوصات. وبالتالي ترفع عدد الإصابات. وستستمر على هدا الحال . والإغلاق ووو

    20
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  • لطفك
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:04

    للاسف مامليثو من هذ التقديم المنوطوني القديم مابقات فتقولو هذشي شرحو لنا علاش الوفيات فنهار كيموتو 7/8/10 كل ربعة وعشرين ساعة وفيات علاش اما الحالات الجدد فهي قليلة جدا والله احد الباس حيث توقفتو على اجراء التحاليل ونترجاو الله ارفع علينا هذ شي عيينا وتقهرنا والاكتئاب راه كلشي هايشو الفقير اكثر

    5
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  • العالمية
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:06

    العدد اكبر من ذلك بكثير لأنني لاحظت انها دائما ما يكون عدد الحالات أقل يوم الإنثنين نظرا لعطلة نهاية الأسبوع
    وشكرا

    2
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  • Jamal
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:08

    افتحوا المجال الجوي للمغاربة في الخارج اذا كانوا ملقحين او يحملون تحليل سلبي. ما الفائدة من التلقيح اذا لا تستطيع الخروج من البيت او التجول او السفر؟

    4
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  • الشريف
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:08

    لا يمكن ايقاف عجلة الحياة خوفا من الموت لانه لو كان الامر كذلك لما خرج احد من منزله.

    6
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  • لبصبر
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:09

    سبحان الله كيف ما عملوا معاكم تنتقدون الله يعفو عليكم يا الدباب الإلكتروني الخبيث…. عدد الحالات لي كيكون في اليوم راه كيعلنوا عليه…. اشنو بغيتوا…

    -6
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  • الشريف
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:09

    لا يمكن ايقاف عجلة الحياة خوفا من الموت لانه لو كان الامر كذلك لما خرج احد من منزله.

    3
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  • khalidritaa0
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:10

    الحمد الله على هدا الخبر الحالات في انخفاظ نتمنى ذلك حتى…. تعود الحياة الطبيعية….

    0
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  • Royale
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:12

    نفس المعادلة منذ عدة اشهر

    10.000 الى 11000 فحص تعطي من 500 الى 700 حالة ايجابية
    5000 فحص تتعطي تقريبا 400 حالة ايجالية
    3500 او 4000 فحص تعطب ما يقارب 200 الى 300 حالة !!
    هذا سبب تغير نسبة الاصابة المصرح بها .

    6
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  • عابر سبيل
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:18

    138 الحالات المسجلة البارحة لكن انتظروا الصعود غدا إن شاء الله دائما تعودنا أنه الحالات في نهاية الأسبوع تكون منخفظة لقلة التحاليل المناعة الجماعية بلغها جا المغاربة أتركونا نعيش بسلام وافتحو المساجد كفا من قطع الأرزاق

    2
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  • medo
    الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:31

    ديما يوم الإثنين الحالات قليلة أو أن نهاية الأسبوع كورتوا مرتاحة

    0
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