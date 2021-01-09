المغرب يسجل 1416 إصابة و24 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1416 إصابة و24 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة: منير امحيمدات
السبت 9 يناير 2021 - 18:01

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1416 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 451.637 حالة في المغرب.

كما ذكرت الوزارة أن عدد التحاليل الجديدة المنجزة للمشتبه في إصابتهم بالجائحة قد وصل إلى 21.574 خلال الفترة نفسها، ما يرفع مجموع التحاليل المجراة في المغرب، منذ 2 مارس الماضي، إلى 4.598.872.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 24 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7709 حالات، بينما تم التأكد من 1469 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 423.541.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحصيلة اليومية حالات جديدة فيروس كورونا وفيات كورونا بالمغرب

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‫تعليقات الزوار

1
  • ahmad
    السبت 9 يناير 2021 - 18:02

    يا مسكين:
    قل كلمة الحق لتبرأ بها ذمتُك عند الله..
    واترك تحقق النتائج وتغيير الموازين، في يد من يقول للشيء كُن.. فيكون

    10
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