المغرب يسجل 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
منير امحيمدات
الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:06

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 432.079 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.962.751 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7240 حالة، بينما تم التأكد من 1965 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 398.060.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التحاليل المخبرية حصيلة فيروس كورونا عدد وفيات كوفيد19 نسبة الشفاء

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • يوسف كازا
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:13

    الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Wishes
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:14

    2 وفيات في طنجة مؤكدة البارحة لم تحصى لا البارحة ولا اليوم. أحدهما تكلمت عنه جميع وسائل الإعلام. المرحوم الجردي. فما هذه الإحصائيات؟

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:14

    الحمد لله على كل حال اللهم اشفي كل مريض وارحم جميع الأموات برحمتك الواسعة وما علينا إلاّ التفاؤل والأمل والحياة مستمرة والله على كل شيء قدير التزموا بقواعد النظافة وعدم الإختلاط

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • nacer
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:16

    ما سبب نقص التحاليل المخبرية ؟
    نريد تفسير …

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • medmod
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:31

    المغرب في طريقه إلى صفر حالة قبل اللقاح .

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 18:44

    دائما اتسائل على من اصيب بكورونا ثم بعد فترة اصيب بكرونا او بأنفلوانزا عادية. فهل ينقل المرض و معه معلومات عن كورونا للمناعة او ينقل المرض وحده للٱخرين.
    لا اعرف لماذا العلماء لا يبحثون في هذا ااموضوع و اظن انه بسبب هذه الخاصية يحصل الكثيرون على المناعة دون اصابة بكرونا و يضعف المرض.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة