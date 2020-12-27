المغرب يسجل 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 432.079 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.962.751 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7240 حالة، بينما تم التأكد من 1965 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 398.060.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين
2 وفيات في طنجة مؤكدة البارحة لم تحصى لا البارحة ولا اليوم. أحدهما تكلمت عنه جميع وسائل الإعلام. المرحوم الجردي. فما هذه الإحصائيات؟
الحمد لله على كل حال اللهم اشفي كل مريض وارحم جميع الأموات برحمتك الواسعة وما علينا إلاّ التفاؤل والأمل والحياة مستمرة والله على كل شيء قدير التزموا بقواعد النظافة وعدم الإختلاط
ما سبب نقص التحاليل المخبرية ؟
نريد تفسير …
المغرب في طريقه إلى صفر حالة قبل اللقاح .
دائما اتسائل على من اصيب بكورونا ثم بعد فترة اصيب بكرونا او بأنفلوانزا عادية. فهل ينقل المرض و معه معلومات عن كورونا للمناعة او ينقل المرض وحده للٱخرين.
لا اعرف لماذا العلماء لا يبحثون في هذا ااموضوع و اظن انه بسبب هذه الخاصية يحصل الكثيرون على المناعة دون اصابة بكرونا و يضعف المرض.