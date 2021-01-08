المغرب يسجل 1543 إصابة و40 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1543 إصابة و40 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة: أرشيف
الجمعة 8 يناير 2021 - 18:09

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1543 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 450221 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4577298 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة.

وتم التأكد من 1503 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 422072.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب الوفيات عدد الإصابات فيروس كورونا كوفيد- 19

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‫تعليقات الزوار

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  • AZIZ
    الجمعة 8 يناير 2021 - 18:12

    في الوقت الذي مازلنا فيه نحصي عدد الإصابات بكورونا كما هو مبين أعلاه، تواصل السلالة الجديدة من هذا الفيروس إثارة المخاوف على المستوى العالمي لسرعة انتشارها مقارنة مع نظيراتها من سلالات كورونا. فرقعة انتشار السلالة الجديدة امتدت لتشمل لحد الآن حولي 33 دولة في ظرف زمني وجيز، ومن بينها اليابان، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا… واللائحة لن تتوقف على مايبدو. أتساءل، هل هو عقاب إلاهي للبشرية ككل في زمننا هذا؟ أم هي حرب بيولوجية؟ أم المراد من ذلك استهداف المسنين والمرضى وضعاف المناعة بالخصوص للتقليص من عدد سكان الأرض كما نادى بذلك فيما قبل “توماس مالتوس” وهو باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي؟ أم أن لذلك علاقة بالمال والتجارة لما يمكن جنيه من عملية التلقيح العالمية؟ أم هو وباء عادي كالأوبئة السابقة سيزول مع مر الأيام؟ ……فهي تساؤلات مشروعة في ظل الوضع الغامض لهذا الوباء وجهل خصائصه.

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  • سالم خبيرون
    الجمعة 8 يناير 2021 - 18:14

    اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
    تضامننا مع الأسر المكلومة في فاجعة الدار البيضاء هذا الصباح

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  • محمد مداني
    الجمعة 8 يناير 2021 - 18:20

    كم عدد التحاليل، العدد الحقيقي يفوق 5000 إصابة ولم يبقى ذللك الإهتمام بالمصابين كما كان من قبل.
    نرجو من الله العفو والعافية، أما ايت الطالب لا مطلب لنا عنده. رحم الله الأموات وأصلح الأحياء.

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