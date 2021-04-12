المغرب يسجل 175 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 502277 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4977 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5604154 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 9 وفيات ليصل العدد إلى 8909.
وتم التأكد من 271 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 488632.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
حصيلة تتناقض مع ما قاله اليوم رئيس الحكومة الصور ية
لتدكير بريطانيا منشئ فيروس متحور اليوم رفعت قيود حجر صحي بالنسبة 70 في المئة وحنا حالة مستقرة شددنا اجراءات
اتقو الله وافتحو المساجد في رمضان ولا تحرمو العباد مما انعم الله عليهم واتركو الوباء لخالق الوباء.
اسيادنا فتحوا لينا الاجواء ابغينا نمشيو لنجليزي او الماريكان ما عندهمش كورونا .الناس باركين اعلى البيرة والنشاط واحنا سادين اعلينا هههه.
الحل الناجح أظن في رمضان هو التشدد في النهار بخصوص التجوال وأسواق القرب لكي لا يكون هناك ازدحام وفرض الحجر من الساعة الرابعة عصرا لانها دروة التحرك في رمضان والسماح ليلا بالصلاة وفتح المقاهي حتى منتصف الليل أطن تحرك الماس لأربعة ساعات ليلا احسن من تحركهم في المساء لان الحركية تزداد في الشوارع ودوريات كرة القدم اضافة إلى المشاجرات وووو
بهدا سنربح كثيرا لانه صباحا نكون الحركة منعدمة ويتبقى مرحلة ما بعد الزوال فقط
وماذا عن غيابات وتغيبات المتعاقدين المتقاعسين الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ بمستواهم الضعيف والضعيف جدا وبالاضرابات غير المنقطعة أليس بامكان الاكاديميات المشغلة أن تحيلهم على المحاكم بوجود عقود موقعة ومصادق هذه العقود أخل بها المتقاعسون وضيعوا أبناء الشعب المغربي. الآن يجب إحالة رؤوس الفتنة العدليين على المحاكم وإرجاع الأموال التي حصلوا عليها من قبل وتكثيف الاقتطاعات.
في السابع ما قبل حلول رمضان كانت التحاليل تصل الى 15000 تحليل وبمجرد ان اعلنت الحكومة عن حضر التجوال الليلي اصبحت التحاليل المخبرية لا تتعدى 5000 تحليل حلل و ناقش حسبنا الله ونعم الوكيل
غريب امر هادا المقال وأمر كلام السيد العتماني في مقاله الاخير .
استغرب من هاذا التناقد لان كلامك مخيف ويزعج والعدد المصرح به الان هو مفرح . اش غادي نتيق دابا واش العتماني او هادا المقال؟
شخصيا احترم الالتزام والحذر من هاذا الوباء ولكنني انا جد مفتخر ببلدي كيف كان او هو وضعه امام العالم ، واش هاذ الفيروس جد ذكي او ما قدرش على مناعة المغاربة او بلادي هي بلاد الشرفاء ؟
حاليا أرغمني القدر كي ازور بلادي الحبيبة لأغراض شخصية وانا من الأضحية لي حصلات هنا ما كاين لا طيارة ولا بابور ماكاين غير نص نص او كيف غادي ندير، الدراري لهيه وانا هنا وما هو الحل يا السيد العثماني. دابا راني حاصلاً هادا شهر او غادي نزيد شهر اخر ويمكن شهور اخرى . عطيني فين ساكن او مكتبك يا سي العثماني باش نزورك دور معايا راه الجيب خوا.
الحمد للله على ارتفاع ا…… او حلو المساجد… الله اجركم بخير….. ؟؟؟
افتحوا المساجد افتحوا المساجد افتحوا المساجد الله ارحم ليكم الولدين راه عيب وعار تحرمونا من التراويح والله إلى اشتقنا إليها السنة الثانية على التوالي ولكن الله تيشوف
الوضعية حرجة فيما يخص عدد الوفيات وعدد الحالات النشطة والحرجة التي ترتفع يوما بعد يوم وانخفاض اعداد حالات الشفاء.. لأن الحالات الجديدة فيها حالات كثيرة من الفيروس المتحور والذي يقوى أمام فعالية الكرولوكين.
الحجر والمنع يجب ان يكون على مدينة الدار البيضاء خصوصا وليس على كل مدن المغرب.
وهذه فرصتكم التي لا تعوض لخفض منسوب التدين في رمضان واغلاق المساجد صبحا وعشاء وتراويحا.
وهذه فرصتنا أيضا لاغلاق الشاشات أمام حموضة القناة الاولى والثانية خصوصا.
العثماني يقول ..الحالة الوبائية في المغرب مقلقة وحرجة… وعدد اﻻصابات ﻻتتعدى 175 حالة.. !! و في بريطانيا اليوم بدأت الحياة تدب في اﻻقتصاد ثم فتح المقاهي والمتاجر و دور العبادة ووو…علما ان الحاﻻت المسجلة تقترب من 5000 حالة. ..!! هذا يعني ان العثماني يتحدث عن بلد غير المغرب !! وان حالة الطوارئ . وقفل المطاعم والمساجد غير مبررة.. مادام الحدود مقفلة..
كل اثنين اظن ان الاصابات سوف تتراجع لكن تعود للصعود في اليوم الموالي
حصيلة تقيلة تستحق الحجر ياك العتماني ههههههه
هناك تناقض كبير بين عدد الإصابات و تصريحات رئيس المحكومة. افتحوا المساجد للصلاة حتى يتضرع الناس لمنزل الوباء .أضعف رئيس منذ الاستقلال
قبل يومين اعملت 1717 وصيفات رقم البطاقة الوطنية .. بعد ثوان معدودة طلب مني نمشي إلى مركز الصحة قريب من السكن ديالي. ذهبت اليوم في الصباح اعمالت اللقاح الجرعة الأولى. والله العظيم (الإستقبال، المعاملة، النظافة، الكوادر، النصائح .. ) ضننت أنني في مستشفى في سويسرا. الله يداوم علينا هذا الخير يا رب.