المغرب يسجل 1777 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1777 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 440970 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4032734 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة.
وتم التأكد من 2134 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 409638.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
لاداعي للخوف فكل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام
أستغفر آلله وأتوب إليه
أنهت دراسة جديدة آمال العديد من الشباب ممن يعتقدون بأن مرض كوفيد-19 لا يشكل خطرا عليهم، خاصة من هم في صحة جيدة ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، حيث أكدت هذه الدراسة على أن السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـكوفيد-19 لدى المرضى الأصغر سنا.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء الخبيث يارب العالمين
الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين
كل الانتباه والحذر كرونا متفشية بشكل كبير زيدو اصفارا لارقام وزارة الصحة .. لقد اصبت بكورونا انا ومحيطي ولم يتيسر لنا اجراء تحليلة pcr بدعوى اننا لا نعاني من اعراض مزمنة مجرد فقدان حاسة الشم والذوق وحمى خفيفة تابعنا البروتوكول الطبي المعتمد.
كخلاصة لم يتم احصائنا وقد تاكدت من اصابتي بتحليل الاجسام المضادة سيرولوجي بمعنا اخر هناك عشرات الالاف مثلنا لم يتم احصائهم.. فالانتباه على احبائكم المسنين ودوي الامراض المزمنة
بداية السنة الجديدة 1777 حالة
وكما تعلمون 1777 م هو تاريخ اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة التي اعترفت في ظرف رائع بمغربية الصحراء … اللهم اجعله فألا حسنا على جميع مناحي حياة المغرب والمغاربة …