المغرب يسجل 1777 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1777 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 440970 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4032734 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة.

وتم التأكد من 2134 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 409638.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.