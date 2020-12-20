المغرب يسجل 1899 حالة إصابة و48 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1899 حالة إصابة و48 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
منير امحيمدات
الأحد 20 دجنبر 2020 - 17:52

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1899 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 417.125 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.883.871 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6957 حالة، بينما تم التأكد من 2531 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 378.154.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحصيلة اليومية كورونا كوفيد المغرب وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

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  • يوسف كازا
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 17:59

    الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى جميعا و مرضى المسلمين…اللهم امين يارب العالمين

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  • بوجمعة
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 18:09

    الله يرحم جميع موتى المسلمين يارب ويشفي مرضى.و مزيدا من الحذر.

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