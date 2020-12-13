المغرب يسجل 2012 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2012 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 399609 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3795151 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6624 حالة.
وتم التأكد من 2925 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 356023.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله ومزيدا من الدعاء لله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات
الإجراءات الإحترازية من إغلاق للمقاهي والمحلات مع الساعة التامنة ليلا بالإضافة إلى فرض حضر التجوال الليلي من الساعة التاسعة ليلا الى السادسة صباحاً والتي تم تطبيقها في المدن الكبرى والتي تعرف بؤر متعددة كالدارالبيضاء أدت إلى انخفاض عدد الحالات المؤكدة وهذا مؤشر جيد لعودة الحياة لمجراها الطبيعي بإذن الله تبارك وتعالى
هذا راجع إلى نقص في عدد التحاليل للكشف على الاصابات وهذا كذب على الراي العام الوطني والدولي واستهتارا بصحة المغاربة
اتمنى اليوم الذي سيعلن فيه صفر كورونا
الله يعتقنا من هاد الابتلاء
الاصابات في تراجع و الحمدو لله