المغرب يسجل 207 إصابات و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 207 إصابات و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الأحد 21 فبراير 2021 - 18:18

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481.155 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7788 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.106.983 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8554، بينما تم التأكد من 621 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464.664.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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