المغرب يسجل 211 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 211 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517.023 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8290 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.930.826 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات ليصل العدد إلى 9122، بينما تم التأكد من 178 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 505.228.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.