المغرب يسجل 211 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 211 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517.023 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8290 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.930.826 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات ليصل العدد إلى 9122، بينما تم التأكد من 178 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 505.228.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
عمرو الراپور مزيان و رسلوه لمنظمة كورونا راها تسخط . الدول گاع محتارمين قواعد التباعد و الكمامة الا حنا .. گاع الاغلاق و القمع و الهايت فشلات الدولة .. الشعب بلا كمامات .. و التجمعات . . و ما بعد سبتة .. لا حرج ..
الحمد الله والشكر لله. اظن اننا في طريق الانفراج مع هاذ الحكومة . الخطوة المقبلة طلقو عباد الله فمرة
الحمد لله أولا وأخيرا على كريم فضله و إحسانه . مقارنة مع دول العالم التي ذاقت مرارة العيش و المعاناة مع الفايرس . يبدو أن خطة وزارة الصحة نجحت والحمد لله في محاصرة الوباء… نهنئ وزارة الصحة بجميع أطرها خاصة الأطباء و الممرضين ونشكرهم كثيرا على تضحياتهم الكبيرة في مراكز العلاج ونشكر كل المتدخلين لنجاح حالة الطوارئ الوقائية التي جنبتنا المرور إلى كارثة إنسانية خاصة القياد و القوات المساعدة و رجال الأمن و الدرك … دون أن ننسى جنود الخفاء الذين ضحوا من أجل استمرار الدراسة عن بعد … هذا إن دل على شيء فإنما يدل على استعداد المغاربة دائما وتضامنهم في مثل هذه الأزمات… اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن و الأوبئة ما ظهر منها وما بطن… قريبا ان شاء الله ستزول المحنة وسيستأنف المغرب مشوار التنمية و الإقلاع الإقتصادي والشكر الكبير لقائد الأمة المغربية وملكها حفظه الله.
لأول مرة مند اسابيع يسجل هذا العدد يوم الأحد بعد أن كان رقم الاصابات من رقمين… يظهر أن السلطات ستعيد النظر فيما اقرته يوم الجمعة
A l’heure où les progrès de la vaccination apporte une lueur d’espoir au secteur touristique frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, l’Espagne, la Grèce et le Portugal, trois pays concurrents de la France sur le plan touristique, mettent les bouchées doubles pour
attirer les touristes cet été.
الناس خدامة التلقيح والاستعداد للموسم السياحي وجلب السياح الاجانب ووزيرة السياحة عندنا ولهي هنا ابحال الى احنا هما النورفيج.