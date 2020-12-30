المغرب يسجل 2143 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 437332 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4002348 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7355 حالة.

وتم التأكد من 3822 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 405251.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.