المغرب يسجل 23 حالة خطيرة لكورونا في يوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و393 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ثمانية ملايين و148 ألفا و964 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و996 ألفا و705 أشخاص.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 517 ألفا و808 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 506 آلاف و061 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9131 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (234)، ومراكش آسفي (42)، والرباط -سلا -القنيطرة (31)، وسوس ماسة (29)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19)، والعيون-الساقية الحمراء (9). وتم تسجيل أربع حالات بكل من جهات كلميم-واد نون وفاس-مكناس والداخلة-وادي الذهب وبني ملال-خنيفرة، وثلاث حالات بدرعة-تافيلالت، وحالتين بالشرق.

وتم تسجيل حالتي الوفاة بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1423,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2616 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 23 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 177 حالة، خمس منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و91 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5,6 في المائة.