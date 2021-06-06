المغرب يسجل 231 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 231 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 521.426 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6680 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6.047.147 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9178، بينما تم التأكد من 233 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509.083.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.