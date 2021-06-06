المغرب يسجل 231 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 231 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 521.426 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6680 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6.047.147 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9178، بينما تم التأكد من 233 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509.083.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
باراكا هادشي بزززززاف ، الموت ولا هاذ :
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الله يستر !! مع التخفيف وانعدام المسؤولية في اخذ الحيطة والتهور يمكن الرجوع الى نقطة الصفر كما وقع بعد عبد الاضحى الماضي حيث يلاحظ ضهور بؤر في بعض المدن بعد اختفاء المرض منها !!
يجب عدم التسرع في فتح كل شيء حيث يمكن الغاء عيد الاضحى لإراحة العباد والبلاد والله سيكون اجراء ييشكر عليه خصوصا مع الانهيار في مستوى المداخيل لكن هيهات لا يمكن اغاضة الزعيم المظلي المدلل وزير كل شيء كما وقع السنة الماضية وتبعتها ماساة بموت الالالف !! في سبيل ارضاء الزعيم خصوصا مع اقتراب مسرحية الانتخابات
هل المتعافون من كورونا في المغرب باقي كيمشيو نورمال أم حدث لهم ما حدث للرخيص بعد علاجه في إسبانيا مقابل أموال ضخمة دفعها لهم الجنرالات من أموال الشعب الجزائري المقهور؟
واسي وولي اعلي .مالك اخويا كتفول اعلينا .أغلبية لمغاربة لقحوا او منحنى الكوفيد عالميا كينخافض .الدول اللي ابحالنا راهم حيدوا الكمامة ماشي غير خففوا.الا عندك ما تاكل او خدام احمد الله اوشكروا و احجر اعلى راسك عشرين عام مالك اشكون اتسوق ليك .او الا كنتي تابع ال شي دولة معادية لانتعاش اقتصاد المغرب قولها .بسم الله الرحمان الرحيم غير حاضيين .المغرب دار المغرب افعل المغرب اترك .وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم .
كل يوم خمس وفيات مساكن دوك لي في الصبيطارات و حالتهم حاله لا بد اموتو مساكن ياك ؟؟ هدشي لي بان كل. نهار خمس العلاج ما منوش والو…اوا الله ارحمهم و يغفر لهم .
ردو البار الفيروس الجديد فيروس دلتا راه دخل لفرنسا و ضرب تلاتين شخص في خطره وحده المغرب لابد احضي راسو في الصيف هدشي ماشي اللعب. و غدا نسمعو عاجل يا رب سلامه
و كما نطلب من الحكومة العمل على إلغاء دبيحة عيد الاضحى ليس خوفا من انتشار وباء كورونا و إنما رأفتا بجيوب المواطنين . الله يكون في عون المحتاجين و المتضررين من هدا الوباء ماديا . و الله يرفغ الغمة عن هاته الأمة
إلى الأخ مجيد الذي يطالب بإلغاء أضحية العيد من طرف الدولة واش أخويا كيبزز عليك شي واحد دبح؟؟؟و لا شنو؟؟؟لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
السلام عليكم….هناك للاسف مجموعة من المغاربة غير يهضرو…نعم هناك قطاعات تضررت كتيرا بسبب الجاءحة….لكن الامور تغيرت كثيرا في 2021…من يريد البحت عن قوت يومه خاصو يفيق بكري ويسترزق الله…اما في الليل كلنا نعرف ما يقع من سكر و دعارة و الليالي الملاح…انا اتجول في المغرب كله ….جميع الاسواق والمحلات تشتغل ….لمن يقول حلو لينا الليل نخدمو …كدولة اسلامية في نظري ما عندنا ما نديرو نباتو دايعين فزناقي….لي بغا يسترزق الله بالنهار ماشي الليل…..
هذا الفيروس موجود بيننا لابد من الإحتراز . الحمد لله دروته تقلصت لكنه موجود. المناعة الجماعية في تسريع التلقيح لنصل إلى ما فوق 70% من الساكنة ملقحة .
علاش الوزارة الوصية لا تعطي الفئة العمرية للاشخاص المتوفون وهل سبق لهم اخد اللقاح
السؤال المطروح بخصوص الوفيات و اش ماكاينش ناس ماتو الله يرحمهم دايرين اللقاح ؟ …
إلى المعلق رقم 7 صحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن معندكش أطفال صغار وجربتي الحقرة ديال الجيران كلهم معيدين وأطفالهم فرحنين وأطفالك مقهورين تيبكيو الحجر . مشي بحال الكل ممعيدش الكل سواسية نطلب من الله مطيحش فهاد الموقف وخا من بعد تولي مليونير متنساش الحقرة ديال ديك النهار
عندي سؤال دائما يحيرني ويجعلني اشك في مصداقية هذه الأرقام: لماذا دائما حالات الشفاء تكون متقاربة لحالات الإصابة؟؟!!!!
دابا الحجر الصحي الشامل اولا الاغلاق الناس لي كي
ناديوا عليه دخلنا عليكم بالله اش قدينا بهدشي مدة عام واش قدينا به على الفيروس؟؟؟؟ واش عندكم شي عقل كتفكروا به اولا لا؟؟؟؟
او شي وحدين خاصهم غير فين إنقزوا او فين دغيا ايقولوا الأرقام بدات كتطلع واخا ايكون ارتفاع طفيف اولا تقريبا نفس الأرقام المستقرة لي كانت كتسجل من قبل شنوا واش خصنا نبقاو نسجلوا 0 حالة باش ايبقاو على خاطرهم او باش مبقاوش إصدعولينا راسنا كل مرة 0 حالة راه مكاينا تا فشي بلاد فالعالم كتسجل كنتمنى
إتحيدوا بمرة هاد إعطاء الأرقام اليومية او بغيت لي إضغط على وزارات الصحة ديال جميع دول العالم
أو على هاديك مخربة الصحة العالمية مايبقاو كاااع إعطيونا الأرقام بمرة كيما كانوا مكيعطيوهاش او مامسوقينش لانفلوانزا الخنازير أو ما يسمى ب إتش 1 إن 1
دابا اش هاد الحياة لي ولينا كانعيشوها او آش هاد الويل لكحل او آش هاد الزمر اولينا فيه بهاد الروتين اليومي او هاد الحياة اليومية بحال هكدا كل مرة تتخاف او كنخاف ندخل نطلوا على شحال من حالة تسجلات تخاف تلقاها طلعات او ارتافعات امنين طلقاها ارتافعات تخاف من شي الناس ايبقاو ايناديوا بالإغلاق
اولا
اليوم التنين وايس ،،، الاحد.. نتمنى أن تنخفظ الحالات مع قرب عيد الأضحى…… باغين نكلو لشواء على خواطرنا………
وا الناس لي فينما تسمعوا من عند هداك زبل ديال الإعلام شي سلالة جديدة كل شهر اولا شهرين سلالة جديدة ها سلالة فيتنامية عا السلالة ديلطا او شهر جاي عوتاني منين تسمعوا شي سلالة سنغفورية اولا سلالة آلفا اولا بيطا اولا لقرينة لكحلة وا بقاو ديما تيقوا داك الإعلام ديال الويل لكحل لي هو أكبر فيروس
الحقيقي على وجه الأرض منين باش تبقاو تقولولينا او تبزطونا كل مرة لواه حضيو راسكم لواه حداري لواه ماعارت آشنوا لواه القرينة الكحلة او ما تخليوناش ترونكيل
وا بقاو زيدوا تيقوا او ماتملوش من هادشي كاااع راه جاي غيقولوا عوتاني كيما قلت شي سلالة متحورة جديدة او تيقوها عاوتاني
حسبي الله و نعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل