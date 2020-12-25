المغرب يسجل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2329 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 428193 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3941378 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7170 حالة.

وتم التأكد من 3192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 391920.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.