المغرب يسجل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2329 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 428193 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3941378 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7170 حالة.
وتم التأكد من 3192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 391920.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الدعاء إلى الله و اللقاح والتباعد الاجتماعي سيخلصنا جميعا من هذا الوباء
الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و يرحم أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين …اللهم امين يارب العالمين
اللهم ارحمهم جميعا واحفظنا من هذا الوباء…
ملاحظة هو أن هناك من المرضى من لا يصرح بأنه مريض، يذهب للقطاع الخاص و ربما قد يشكل خطر على السليمين وبالتالي نشر العدوى… حفظنا الله جميعا و رفع عنا الوباء
رحمهم الله تعالى جميعا وجعلهم من الشهداء