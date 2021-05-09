المغرب يسجل 236 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 236 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة : و.م.ع
الأحد 9 ماي 2021 - 16:13

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 236 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 513.864 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6535 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.823.250 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9072، بينما تم التأكد من 374 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 500.914.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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‫تعليقات الزوار

5
  • العالمية
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:16

    العدد الحقيقي اكبر قليلا مما تم الإعلان عنه نظرا لعطلة نهاية الأسبوع

    -2
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  • [email protected]
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:23

    هناك خطأ في عدد المتعافين في المكان الخاص بفيروس كورونا في المغرب

    1
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  • الصويري
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:27

    هاذ الوفيات الله يرحمهم موحال واش ماتو بكورونا .لعجب المغرب لقح الناس اللي عنهم 55 سنة الى ما فوق او هاذو باش ماتو يا كما باللقاح او ما داروش اللقاح او الى ما داروش اللقاح اعلاش ما داروهش واش خاص الدولة تجعل التلقيح اجباري ابحال السعودية واش هادوا صغار في السن او امراض ابشي امراض. او الى كانوا امراض أشنوا هاد الأمراض باش اللي امراضين ابهاذ الأمراض يمشيو يجريو ايديروا اللقاح .علامات استفهام كثيرة تطرح .وايجاد الأجوبة العلمية هي اللي غادي تقضي اعلى هاذ ارقام الوفيات اللي مقارنة بدول أخرى هي ارقام منخفظة او يمكن ان نقول انها طبيعية .

    1
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  • عبد الناصر
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:29

    هناك خطأ في إحتساب أعداد”المتعافون” و أعداد “الحالات التي تتلقى العلاج”.
    المرجو القيام بالمراجعة ،و تحيين الإحصائيات.

    0
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  • ص
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:32

    مع هاذ التمديد ستنخفض الحالات وبعد التمديد تمديد حتى يسالي العام.ياك التنقل بين المدن ممنوع. ولماذا الكل مسافر. هل غضو الطرف عن الرخصة.صلاة العيد ممنوعة وصلاة الجمعة متاحة.وماذا عن توقيت الإغلاق هل سيكون 8 او سيمدودنه. قتلونا.

    1
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