المغرب يسجل 240 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 240 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الأحد 30 ماي 2021 - 16:03

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 240 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 519.108 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7045 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.988.890 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9143، بينما تم التأكد من 222 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 506.962.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات الجديدة الحصيلة التراكمية فيروس كورونا مؤشرات الوضعية الوبائية

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‫تعليقات الزوار

5
  • chadi
    الأحد 30 ماي 2021 - 16:15

    هاذ اللقاحات مافيهم نفع وليس لهم اي تاثير، الاصابات والوفيات بالجملة، فما جدوى اللقاح اذن؟

    -11
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  • Dragonaut
    الأحد 30 ماي 2021 - 16:21

    المغاربة ظلوا يدعون الله كي يرفع عنا هذا الوباء، و حين انخفضت الحالات بشكل ملحوظ بدل الشكر و الحمد نجد من يشكك في الوباء و في الأرقام و يستهتر و كأننا لم نفقد أزيد من 80 شخصا في اليوم في فترة من الفترات.

    1
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  • عابر سبيل
    الأحد 30 ماي 2021 - 16:23

    التلقيح قرار سياسي وليس قرار طبي.
    نقطة الرجوع الى السطر

    4
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  • mourad113
    الأحد 30 ماي 2021 - 16:26

    الإصابات في ارتفاع كل يوم والوفيات بدأت ترتفع ايضا استعدوا للحجر الصحي وإغلاق وتمديد فتح الحدود الجوية والبحرية إلى أجل غير مسمى ,الذهاب الى المغرب مغامرة هذا الصيف

    -8
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  • الشكوى الله
    الأحد 30 ماي 2021 - 16:32

    والله اوما ايكون عندك الأعصاب انتاع الهند لا عشتي افهاد لبلاد السعيدة.ما كاين غير الاخبار اللي اتفرح.ما نعرف امتى ايطلقوا لينا الكيف ؟؟؟باين هاذ الهم ابقا هاكة شي عشرين عام اخرى .

    -2
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