المغرب يسجل 242 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 242 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 514164 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7955 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5834676 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9083.

وتم التأكد من 258 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 501404.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.