المغرب يسجل 242 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 242 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 514164 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7955 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5834676 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9083.
وتم التأكد من 258 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 501404.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
السلام عليكم
ليعلم الجميع أن المغاربة اكتسبوا المناعة الجماعية أو “مناعة القطيع” بمجابهتهم وتعرضهم للمرض، وهو ما ساهم في انخفاض الوفيات وإصابات بدون خطورة.
الوقت الآن لطي هاته الصفحة إلى الأبد.
حشموا شوية واتقوا الله في الفقراء، ولي ربح يعف.
لا يمكن ان البلاد كاملة تحبس على 200-300 حالة في اليوم. النفسية تدمرت ب”الخنقة” التي تفرضها السياسات الحكومية بحيث عنوانها هو المنع ثم المنع و سلب الحريات بأية طريقة. ممنوع التنقل ممنوع السباحة ربما مكرهوش ايقولو للشعب ممنوع الهواء. لا يمكن ايضا اننا نبقاو على هذا الحال بسبب توصية لجنة فيها 10-15 واحد و التي تأثر على 40 مليون شخص. لم يعد للسياسي اي دور في حياة المواطنين بل التقنيون الذين لا يبالون بالعواقب الانسانية، الاجتماعية و الاقتصادية هم من يتحكمون الان. نعم يقومون بعمل جبار لا يمكن نكران هذا و لكن ميمكنش لمغاربة على قبل حالات قلال ايبقاو مخنوقين حيت كنتسناو المرض ايغبر ميبقاش. هادي هي التفلية المرض لن يزول و معمر تمكن ان الحالات ايوليو 0. رخفو علينا الله ارحم الوالدين راه عيينا
كدووووب، كيسحاب ليكم الناس متيقين هاد المسلسل؟ ولى كولشي باين وكدوب
نحمده الله ونشكره إصابات قليل جدا جدا وحافضوا على سلامة الجميع واللقاح ستة ملايين ملقحة
الحمدلله على،،، حالات الشفاء في ارتفاع نتمنى أن يستمر دلل…. الان المغرب بلد التحدي……