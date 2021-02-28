المغرب يسجل 244 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 244 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483654 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8572 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5172293 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8623.
وتم التأكد من 239 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 469046.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
عدد الحالات النشطة حسب وزارة الصحة تراجع بزاف, حتى ارقام الوفيات انخفضت بشكل كبير اخر الاسابيع, غدا الاتنين, غادي تسالي فترة الاسبوعين لي زادت الحكومة اخر مرة, هاحنا غادي نشوفوا شنو هو القرار الجديد !
اللهم بعد عن داء والبلاء والمنافقين اللهم شفي مرض المسلمين امين اللهم لي يكن لهذا والفتنه لمغرب جعلك كيدهم في نحرهم امين جاء الوقت باش نهضو بالبلاد والعباد لان حسادنا كتيرون رسالتي لدوله المغربيه كفانا أحزاب وأتباعه وعشيقاتهم يستزفون ملاير دراهبم كل نهايه شهر هد الكم من ملاير ليمتفرق كغنائم نلنو بيه سدودو ونطور بيه تعليم ولعلم وصناعه َالطب تحاربو كل ماهو عشوائي نصلحو لبلاد ولعباد ونعطو درس لاعدا الوطن نعم اد دعت ضروره بهد لملاير نهدمو مدن ونجدوها بشوارع وهندستها ونعمو عينين اعدا داخل واخبار الوطن نعم وراء ملك المغرب نصره الله نرفعو علم الوطن بصدق والاخلاص في لعمل بارما علينا من لفوضى واجرام ولقتل ولنتحار رسالتي لشعب لمغرب هدو ال بنيدعون أنفسهم مسلمين اكثر من غيرهم لاخير يرجى فيهم هل لمسلم والدي يدعي انه اخواني او توحبدياو عدلا إحسان يكن لعدا لاخه لمغربي العربي او الامازغيري انضر حقد اخوان تونس دزاير مصر وتركيا يريدو هدم المغرب لستلاء عليه فنيا اقتصاديا ثقافبا نعم انهم اخوان يريدون زرع لفته وليله في لباد وبين لعباد من أجل صيطره عل منابع لقرار ونتيجه تنتفخ بطونهم ويشبعون غريزتهم فقط
الخوف والهلع هما الوسيلة لاخضاع البشر . فلا يمكن إجبار الناس على سلوك ما إلا إذا تم تقيدهم بالخوف . والوسيلة هي دائما القنوات الإعلامية.. حيث ان اخبار القتل والحرب والاضطرابات والتخويف وإثارة الهلع كما هو الحال في الاخبار التي تبشرنا بالكوراث والأمراض والفيروسات ….الوهم والسراب والوعود الفارغة لا تقتصر على الفيروسات وإنما على التبشير باستمرار الأزمات والمتاجرة بمصير الشعوب. ……
الحمد لله الحالة الوبائية في المغرب غدا و كتحسن. أظن أن المغرب و الحمد لله ذخل في مرحلة مناعة القطيع و التلقيح سيكون فقط كمالي و غير ضروري لا غير إذا إستثنينا بالطبع كبار السن و المرضى.