المغرب يسجل 246 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 246 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 491.709 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6358 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.375.491 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8767، بينما تم التأكد من 382 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 479.252.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.