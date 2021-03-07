المغرب يسجل 249 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 249 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 486.223 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8624 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.243.200 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8682، بينما تم التأكد من 321 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 472.240.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
احتمال موتك بفيروس كورونا
هو 1% أما احتمال موتك في أى لحظة
هو 100% ..جدد ايمانك و إتق الله
فإن الموت حق.. خلاصة القول
خاص الإصابات تزاد باش الدولة تخفف لنا الحجر الصحي
اما إلى رجعت الإصابات ما تعداش 100 إصابة في النهار مشينا فيها فهاد رمضان ممنوع الخروج و التنقل بين المدن
اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا وساءر بلاد المسلمين الا جيران السوء الجزاءر يينا اااامين
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارحم المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اجعل بلدنا ءامنا وسائر بلاد المسلين
المصاب بكورونا سابقا له مضادات اجسام احسن من التلقيح … المهم لي فيه كورونا انصحه بالرياضة و لكن في الغابة او في مكان خالي من الناس … لقد أصابت كورونا 90 ء% من المغاربة ….
كل يوم حالات رغم انها تتناقص الا انها لا تنتهي.وجب التركيز على المخالطين.وتطويق الوباء .فهذه هي الفرصة المناسبة.كل جهة على حدا.حتى اذا ادى ذلك لحجر مدته شهر
يجب أن يستثمر صاحب الجلالة هذا الانجاز وان يقوم باطلاق برنامج للإنعاش الاقتصادي .مللنا من الانتظار .المنتخبون منشغلون بالانتخابات والقاسم الانتخابي وغالبية الشعب انقسم ظهره .الامر لم يعد يقتصر على الطبقة الفقيرة او المتوسطة بل فيروس الفقر بدء يصيب الاعيان والتجار .ادا كانت الطبقة العاملة قد خسرت وظاىفها فهناك من ارباب العمل من خسر كل ما يملك بسبب الضبابية اللتي تتعامل بها الحكومة .الاحساس بالاحباط والخوف من المستقبل شعور رهيب ينتاب اغلب المستثمرين الان.ربما المدن الفلاحية لم تتأثر كتيرا لكن بالنسبة للمدن السياحية وخاصة مدينة الصويرة فالوضع اصبح لايطاق وعلى الغيورين على هذه المدينة الجميلة الاسراع بايجاد حلول مستعجلة لساكنتها وعلى رأسهم مستشار جلالة الملك السيد اندري ازولاي .