المغرب يسجل 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2650 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 425864 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3928590 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7130 حالة.

وتم التأكد من 2833 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 388728.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.