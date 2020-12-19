المغرب يسجل 2833 حالة إصابة و55 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2833 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 415.226 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.872.414 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 55 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6909 حالة، بينما تم التأكد من 2898 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 375.623.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.