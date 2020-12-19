المغرب يسجل 2833 حالة إصابة و55 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2833 حالة إصابة و55 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس
السبت 19 دجنبر 2020 - 17:57

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2833 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 415.226 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.872.414 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 55 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6909 حالة، بينما تم التأكد من 2898 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 375.623.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحصيلة اليومية كورونا كوفيد المغرب وفيات الجائحة

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‫تعليقات الزوار

7
  • يوسف
    السبت 19 دجنبر 2020 - 18:01

    الله يرحمهم و يرحم صلاح الدين الغماري و يرحم الوالدين ديالي و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى جميعا و مرضى المسلمين…اللهم امين يارب العالمين

    35
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  • Ayyoub
    السبت 19 دجنبر 2020 - 18:11

    اللهُمَّ ارفع عنا هذا الوباء يا رحمان يا رحيم.
    ان شاء الله الكريم رب العرش العظيم ستعود الحياة إلى طبيعتها ولكن المهم أن يفتح الإنسان صفحة جديدة في حياته صافية من الذنوب والخطايا وليكن عنوانها “توبة وعودة طريق الحق”

    22
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  • جمال
    السبت 19 دجنبر 2020 - 18:15

    أين هم خبراء الدين كانو يقولون أن إصابات ستصبح 10 ألف وفيات بمئات ؟؟؟

    0
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  • Mohamed
    السبت 19 دجنبر 2020 - 18:23

    اللهم أرفع عنا هدأ الوبا واشفى مرضانا ومرضى المسلمين أمين يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين

    11
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  • [email protected]@
    السبت 19 دجنبر 2020 - 18:25

    انا من بين المصابين بعد صدور نتائج يوم السبت 19/12/2020
    انا مصاب انا وزوجتي ولدينا طفلان صغيران ، ادعوا معنا بالشفاء َوالله المستعان

    44
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  • لحنين احمد
    السبت 19 دجنبر 2020 - 18:30

    سلام الفرج قريب انشاء الله ومزيدا من الدعاء لله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات مفرج الكرب ياارحم الراحمين

    17
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  • محمد مداني
    السبت 19 دجنبر 2020 - 18:56

    اللهم لا ملجأ منك الا اليك نستغفرك ونثوب اليك. اللهم يا من لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ارفع عنا هذا الوباء انت القوي ونحن الضعفاء.

    0
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