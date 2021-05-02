المغرب يسجل 294 إصابة ووفاتين جديدتين بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 294 إصابة ووفاتين جديدتين بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: هسبريس
الأحد 2 ماي 2021 - 16:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 294 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 511.856 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7668 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.766.301 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالتَي وفاة (2) ليصل العدد إلى 9028، بينما تم التأكد من 284 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 498.415.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحصيلة التراكمية فحص كوفيد-19 فيروس كورونا وفيات الجائحة

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‫تعليقات الزوار

11
  • عادل
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:16

    طلق الناس اقلب على طرف ديال الخبز راه وصلات لعظم لا سماحة غذا امام الله غير زيدو في الظلم لا سماحة

    14
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  • ملاك
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:24

    الله ارحمهم لي ماتو و ردو البال راه الفيروس باقي معانا في المغرب الحدر تم الحدر او لي كيديرو اللقاح ما تقولو انهم صافي راهم في حمايه اللقاح غلط تم الغلط و حنا في هد الايام العيد لي قريب و امس كنا في كراج علال و الحبوس أمة محمد تما و العجب القليل لي عمل الكمامه و الاكتريه منزلينها ردة بالكم مزال الفيروس بينا و كيقتل الناس مساكن …الاحتياط و الحظر الاحتياط ضروري و تقبل الله صيامكم

    -8
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  • ابن الحمراء
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:30

    الحمد لله نتائج عملية تلقيح كبار السن برزت بشكل واضح ، انخفاض نسبة الوفيات اللهم وفقنا في دوام هذه العملية ويسرها لما فيه خير الشعب المغربي العظيم ، واحفظ امير المومنين جلالة الملك محمد السادس حفضه الله

    14
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  • خالد
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:40

    واش باقي شي حد تايصدق هاد الارقام؟ راه الناس فاقوا وعاقوا. الارقام يتم رفعها او خفضها حسب ما تراه الحكومة مناسبا لقراراتها

    -1
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  • salhiabdessamad
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:41

    بركة من الضحك خاليو الناس تعيش را عاقو بيكم الضلم و الفساد وتفقير الشعب واتقو يوما ترجعون فيه إلى آلله صدق الله العظيم

    0
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  • العواجل
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:46

    قررت السلطات السعودية رفع حضر السفر عن مواطنيها إلى الداخل والخارج وفتح المنافع البحرية والبرية والاجواء الجوية ابتداءا من اليوم الخامس من ايام العيد .ياربي يتبعهم المغرب .

    0
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  • المذكوري
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:48

    النجاح في منع صلاة التراويح يوازيه انخفاض في عدد الإصابات وكأن الحكومة تحاول أن تسوق لنا ما فعلت، إنهم يكذبون و يكذبون لتسويق ما يريدون لا غير

    -1
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  • bahaeddine
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:51

    اليوم يجب أن يكون عدد الإصابات 00 حيث كل المختبرات في عطلة ، إذن 294 حالة اليوم كذب في كذب في كذب في كذب.

    1
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  • البيضاوي
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:55

    بهاذ العدد القليل و الحمد للّه ارخفوا على الناس يسترزقوا في هذه الايام المباركة راهوم اتقهروا و وصلات فيهم العظم خلّيو عباد اللّه تقلب على رزقها و تخفف الضغط و الخصاص اللي كاتعانيه لعل اللّه يرحمنا اذا رحم بعضنا بعضا

    1
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  • مواطن عايق
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:58

    واش بان ليكم بأن الحالات ارتفعات قبل رمضان ادبا قريب أخرج رمضان بدات تتنقص واااعجابا

    1
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  • الحمد لله على كل حال
    الأحد 2 ماي 2021 - 16:59

    يارب نوصلو مناعة جماعية . فالحمد لله المغرب احسن من دول كثيرة بالنسبة للقاح ، نتمنى من الله الحصول على مناعة جماعية كي نعود لحالتنا الطبيعية .

    1
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