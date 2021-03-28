المغرب يسجل 301 إصابة دون وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 301 إصابة دون وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: هسبريس
الأحد 28 مارس 2021 - 17:56

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 301 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 494.659 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7945 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.443.945 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تعرفت تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب الجائحة ليتقر العدد في 8798، بينما تم التأكد من 268 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 482.352.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات التراكمية الحالة الوبائية الوفيات بالجائحة فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

17
  • محمدين
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:02

    إن شاء الله دائما بدون وفيات .. هذا فأل خير .. أتمنى أن تمر هذه الأيام هكذا حتى نصوم رمضان ونصلي التراويح وتعود الأوضاع الى طبيعتها

    31
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  • محمد (كيكو)
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:06

    بعد طول انتظار جاء يوم صفر حالة وفاة و العقبال ل صفر حالة جديدة … و اللهم ارفع عنا هذا الوباء .

    27
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  • إننا فعلا على الطريق الصحيح
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:06

    الحمد لله والشكر لله، أدن مزيدا من الحدر، إننا فعلا على الطريق الصحيح احسن بكثير من أوروبا التي تتبجح بقولها وعظمتها وتفوقها.

    10
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  • abdou
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:07

    كولوها للعتماني راه بان لي ماعايش معنا

    13
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  • المغربي
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:09

    الله أكبر ولله الحمد أول مرة صفر وفايات. ..
    يجب الحيطة والحذر أوروبا تعيش موجة ثالثة وسرعة إنتشار كبيرة نحن ليست لدينا إمكانيات الغرب لكن السلاح المتاح لصده هو تشديد الرقابة على الخارج أما داخل المغرب تشديد بين المدن و إعطاء الحرية التحرك داخل المدينة وهنا يجب على المواطنين خصوصا في شهر رمضان المبارك يتجنبوا السفر في هذا الشهر والتركيز على الشغل و شراء المواد الغذائية و الصلاة والقيام في المسجد إن شاء الله اما غير هذا سيكون الأمر صعب بعد أسابيع لاقدر الله إن انتشر الفيروس المتحور البريطاني.

    9
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  • العملاق المؤسس
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:11

    الحمد لله، ربما حملة التلقيح بدأت تعطي نتائجها.

    2
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  • عواشير مبروكة.
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:11

    لا حول ولا قوة الا بالله. … من يظن ان الشعب المغربي لا يفهم ؟ فانه في ضلال مبين… الشعب المغربي ذكي جدا….عواشير مبروكة…اطلب من المسؤولين الكف عن الكذب ولو في شهر رمضان المبارك… عسى الله يغفر لهم ما فعلوه في ناس عانو كثيرا من كرونا ….

    2
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  • عبد الكريم
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:12

    الحمد لله وبالشفاء العاجل للمرضى واللهم ارفع عنا هذا الوباء

    5
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  • [email protected]
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:13

    اللهم لك الحمد والشكر . لا وفاة اليوم . اللهم اشفي جميع مرضا المسلمين و ارفع عنا يا ربي هذا الوباء في هذا الشهر العظيم . أمين

    2
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  • الحمد لله
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:15

    الحمد الله
    اللهم ارفع عنا هذا الوباء

    3
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  • khalid
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:18

    Je pense que c’est la 1ere fois que le Maroc n’enregistre aucune mort dans les 24h a cause du virus.

    1
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  • [email protected]
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:18

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
    اللهم اجعلنا لك من الشاكرين

    2
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  • فرنسي مقيم
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:21

    معدل الوفيات حول العالم ارتفاع بنسبة تصل 50% يجب رفع وتيرة التحاليل المخبرية مع ظهور سلالة جديدة لقاح سينوفارم غير صالح فعالية لقاح سينوفارم تصل 40% الدولة الامارات قرارة اعتماد جرعة التلالة من لقاح سينوفارم فهل المغرب سوف يعتمد جرعة التلالة من لقاح سينوفارم

    1
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  • زدني علما
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:22

    301 اصابة فقط في ظل التراخي عن تطبيق الاجراءات الاحترازية دون اصابات يدل على ان الامر يسير من سيء الى حسن ورغم ذالك يهدد العثماني باطلاق كلب الحجر الصحي رقم 2 على المواطنين والمواطنات .

    0
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  • amine
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:22

    الحمد لله وشكرا لله ، لم تسجل أية وقاة جديدة منذ سنة، أكثروا من الإستغفار ونحن على أبواب شهر المغفرة،

    0
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  • [email protected]
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:23

    مبروك على المغرب الاصابات أصبحت قليلة … ونتمنى زوال كلمتك كورونا راه …. ولينا كرهين سمعوها.. كل يوم….. ؟؟؟؟

    0
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  • بن حميدو المناصرة
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:24

    اللهم اجعل هذا ألبلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين
    وارفع عنه وعن البشر اجمع هذا الوباء
    اللهم لا وفيات بعد اليوم والطف بنا يا رب

    -2
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