المغرب يسجل 3035 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3035 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 394564 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3766505 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6542 حالة.

وتم التأكد من 3887 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 349821.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية