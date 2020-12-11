المغرب يسجل 3035 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3035 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 394564 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3766505 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6542 حالة.
وتم التأكد من 3887 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 349821.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
لا مناص من حجر صحي شامل يعيد الوضعية الى سابق عهدها
اللهم أرفع عنا هادا الوباء إخواني عليكم بالحدر تم الحدر في إنتضار القاح الأسرائيلي الدي وعدنا به.الشقيق نتنياهو
أنا حامل لكل علامات كورونا، مشيت عندهم ليوم مستشفى االجديدة محمد الخامس لإجراء اختبار بحكم ممارستي للتدريس، قالوا لي تنديروه غير الناس لي مأزمة ، شرحت ليهم طبيعة مهنتي ممكن نعادي أبرياء أما ما نوصلكم نذل راسي، والوو قالو سير مستوصف الحي، مشيت مستوصف الحي ردوني لمستشفى محمد الخامس، و رجعت بحالي خاصني نلتحق بعملي الاثنين
عرفتوا علاش الرقم قليل
هل عمليا وفعلا الوباء في تناقص ام ان التحليلات هي التي في تناقص سياسة النعامة
Pour 10200 analyses 3035 c est bcp c est presque 30% !!!!!
السلام
الحمد الله على ما اظن ان الجاءحة في طريق الزوال و الله تغدينا نفسيا اجتماعيا و ماديا.
يا رب ارفع عنا الغمة يا من يقول للشيء كن فيكن نحن عبادك اللهم ارحمنا و اغفر لنا رب الناس اشفي انت الشافي و ارحم شهداء كورونا يا عزيز يا حكيم .
Le Maroc effectue presque 19000 tests par jour, mais je suis tout à fait d'accord avec vous même 15% c'est beaucoup. الله يرفع عنا البلاء.
إلى رقم 2 : كلامك حامض – نحن بصدد موضوع الجاءحة و ليس التهكم على القراء – أن كان لك طرح فقد فاتك القطار – كلامك يفضح مللتك و أصلك