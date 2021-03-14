المغرب يسجل 305 إصابات و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 488.937 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7605 فحوصات خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.312.601 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8723، بينما تم التأكد من 392 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 475.849.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
لسلام عليكم
الناس دابا لي باغيين الاغلاق او كيقولوليك ما خسناش نصليوا التراويح واش كضحكوا على الوقت؟؟
ايوا الا بقا هاد كوفيد لسنوات واش خصنا نبقاو حياتنا كاملا في الاغلاق او ماعمرنا نصليوا التراويح فخطرا الاعوام جايا على حساب المنطق ديالكم اولا ياك مامصيفطينكم و مخلصينكم على هاد التعاليق لي كتعلقوا بحال هاكا هادوك الشمايت لي كيقارروا هاد القرارات؟؟؟؟ وا بزاااااااف واش مكاتعياوش او مامليتوش من هاد الزبل ديال الاغلاق او الحجر لي طوال بلا قياس واش نكونوا دوزنا 10 سنوات ماشي عا عام او واش الموت ماكاينا تا جا هاد كوفيد؟؟؟؟
او واخا نسبة الشفاء ديالوا كبيرة بزاف او بزاف او بزاف بالنسبة لنسبة الفتك؟؟؟؟
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم
سلام قولا من رب رحيم…
اللهم بارك لنا في شهري رجب و شعبان و بلغنا رمضان
هذا الفيروس لن يختفي نهائيا من المغرب ولا من العالم لا في هذه السنة ولا في السنوات القادمة علينا التعايش معه والايمان بانه مرض كباقي الأمراض التنفسية الموجودة .على الحكومة اجبار الجميع على ممارسة الرياضة يوميا وبانتظام لان 75% من اللذين ماتوا كانوا مصابين بداء السمنة حسب اخر الاحصائيات القادمة من امريكا .الحجر على الناس في المنازل يزيد من اسباب الوفاة وليس العكس .البقاء لساعات امام الهاتف وما يسببه دلك من ارهاق وتعب يزيد امراض الضغط والشرايين والاستلقاء من الثامنة الى الصباح يزيد من نسبة الاصابة بداء السكري بسبب قلة الحركة.على اللجنة العلمية مراجعة قراراتها .فشل اوروبا دليل على فشل قراراتها من البداية الى الآن وليس العكس .الصين نجحت لان شعبها شعب يتحرك وليس كالشعوب الأوروبية الخمولة.