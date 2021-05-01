المغرب يسجل 313 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 313 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
السبت 1 ماي 2021 - 16:08

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 313 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 511.562 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8007 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.758.633 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9026، بينما تم التأكد من 510 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 498.131.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحصيلة التراكمية الوضعية الوبائية عدد وفيات كوفيد19 فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

3
  • العالمية
    السبت 1 ماي 2021 - 16:13

    منذ 3 أيام عدد حالات التعافي اكبر من عدد الحالات الجديدة والحمد لله…
    اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللعين

    17
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  • Omar
    السبت 1 ماي 2021 - 16:16

    عندما تكون نسبة الوفيات قليلة فالامور اخدة في التحسن تفاءلوا خيرا تجدونه الحمد لله

    19
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  • مواطن مقهور
    السبت 1 ماي 2021 - 16:28

    لم اعد اثق في هذه الارقام..منذ ظهور الحائخه الى يومنا هذا..ان كانت الارقام صحيحه .اذن فعدد الاصابات تجاوز عدد سكان المملكه

    -5
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