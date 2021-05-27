المغرب يسجل 314 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 314 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 518122 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8935 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5961721 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9134.

وتم التأكد من 147 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 506208.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.