المغرب يسجل 314 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 314 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 518122 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8935 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5961721 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9134.
وتم التأكد من 147 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 506208.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
إذا مادام قد قل عدد المصابين فلماذا مازالت الكتاتيب القرآنية و بعض المساجد مغلقة اتقوا الله فهذا لم يحصل في أي زمان حسبنا الله ونعم الوكيل فنحن مدرسين للقرآن قد تدمرنا من إغلاق الكتاتيب و المساجد
باقي هدشي هو هو و كيطلع شويه شويه الحفيظ الله …لازم الحكومه دير شويه الاشهار في هد الشهر و الناس ترد بالها و الكمامه علي الأقل غير مني القحو اصحاب 40 سنه كاملين و الحمد الله جات اليوم جوج مليون جرعه يعني قريب انزلوو 30 سنه و نتمناو الفيروس انقص غير. نردو البال و القاح واخا عملتوه هدا لا يدل اننا محميين من كورونا لا لا لا اقدر اجيك والله احفظ … لازم الوقايه كما عارفينها الكمامه التباعد النظافه و نتمناو الخير الجميع و الله ارحم لي ماتو مساكن و يغفر ليهم يا رب
هذا يدل على من الوضع لا يبشر بالخير من هنا اسبوعين ستكون كارثة لان حالات الشفاء بدأت في الانخفاض والحالات المؤكدة في ارتفاع هذا يدل على اسابيع قليلة سترتفع الحالات الحرجة والوفيات تذكروا هذا التعليق
هاد الارقام غادي يدتبقى هاكة الا يوم يبعثون لان هناك اشخاص ليس لديهم مناعة بتاتا والفيروسات لا تختفي من وجه الأرض .الامر الملح الان هو اعطاء الجالية المغربية تاريخ فتح الحدود فالامر صبح يثير الاستغراب خاصة بعد اعلان كل من الجزاىر وتونس عن تاريخ وشروط فتح اجواىهما البرية والبحرية . بالنسبة لنا نحن مغاربة الداخل اعتدنا على هته الامور . اما مغاربة الخارج وخاصة أبناء الجيل الثاني والثالث البعض منهم اصبح صبره ينفذ .
على بركة الله لا شئ يمنع التقدم في تخفيف الإجراءات و السماح بالحظور بنسبة محدودة في السنيما و الملاعب الرياضية و فتح الاجواء و انطلاق عملية مرحبا