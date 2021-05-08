المغرب يسجل 314 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 314 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: أرشيف
السبت 8 ماي 2021 - 16:04

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 314 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 513.628 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9495 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.816.715 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9064، بينما تم التأكد من 348 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 500.540.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التدابيرالاحترازية الحصيلة التراكمية الوضع الوبائي وفيات كورونا

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‫تعليقات الزوار

1
  • khalidnew
    السبت 8 ماي 2021 - 16:13

    فاش قرب العيد كثروا من التحاليل اليومية كانت فقط 400 تحليلة في نهاية الأسبوع دابا قرابة 1000 لرفع الحالات

    -2
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