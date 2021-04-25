المغرب يسجل 326 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 326 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 509.363 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6670 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.712.404 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8992، بينما تم التأكد من 390 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 495.262.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الحمد للله ونتمنى أن.. يزول… الحظر الليلي… في الحقيقه راكم خنقتوا عباد الله….. حليهم… اشموا… نسيم الليل…….
سبحان الله هاد كورونا لا تشتغل بالنهار وتكون في عطلة يوم الاحد
سبحان الله منين بدات كورونا ولاو ناس كيموتو غير ب كورونا ما بقاش الموت علينا حق و كل نهار كيموتو ناس حيت ساعتهم وصلت
اليوم في حدود التلاتماىة و غدا ان شاء الله في حدود الماىة ، ارقام الاحد و الاثنين الفناها نظرا لقلة اعداد التحليلات
قهرونا بالكذوب و التباتة و هادشي مكاين منو والو
Le Premier ministre, Jean Castex, a affirmé dimanche 25 avril que “les variants, notamment sud-africain et brésilien, non seulement sont très peu nombreux sur le territoire national, mais ont même tendance ces dernières semaines à régresser”.
هادشي راه قالوا اليوم في مطار رواسي رىيس الوزراء الفرنسي قال باللي هاذ المتحور الافريقي او لبرازيلي راه اقليل اوقرب يختافي ماشي ابحال رىيس الحكومة انتاعنا جمد الماء في اركابي العباد الله .كيسحابليه الى اخلعهم راه غادي يوصل الشي نتيحة او هوا غير امشوهنا في العالم . ما عارفش باللي راه هادشي تابعوا لحساب من بعد والتاريخ لن يرحمه.
اذا لا داعي لغلق المجال الجوي وايضا لتلقيح المغاربة. الجائحة بدات تتقلص. اوا خليو الناس تخرج شوية تنفس وتخدم على عائلاتهم
ايه توحشنا اليامات العادية كنا تانخرجو و قتما بغبنا و نسفرو فينما بغينا و نصلاو فالمسجد و نمشيو النادي الرياضة و نشوفو العائلة بزاف تاع الحوايج ياربي ترفع علينا هاد البلاء راه عيينا و ملينا و تحيد لينا هاد الحكومة الفاشلة
الدول لخايفة على المواطنين ديالها كدير اكثر 100 الف تحليل يوميا حنا عدنا في المغرب الحل هو الاغلاق بدون سبب حسبيالله ونعم الوكيل