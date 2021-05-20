المغرب يسجل 333 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 333 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: منير امحيمدات
الخميس 20 ماي 2021 - 16:08

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 333 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 516091 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10405 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5900808 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9109.

وتم التأكد من 229 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 504439.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحالة الوبائية عدد الإصابات والوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

12
  • مواطن
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:20

    داك رقم 3 ولا غير كيتشير تكايسوا ها العار

    22
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  • العالمية
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:22

    عدد الحالات الجديدة أكبر من عدد حالات التعافي عكس وتيرة الأيام العشر السابقة
    الله يرفع علينا هاد الوباء

    -24
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  • سلام عليكم
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:23

    اليوم هو يوم رقم تلاتة….333حالةو3ديال الأموات الله يوفقكم خلاص لداكشي لي بغيتو توصلو ليه

    11
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  • مغربي
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:24

    وأين تخفيف للإجراءات الجارية و التدابير الاحترازية كما كان منتظرا؟ إقتراب الانتخابات و المناوشات الحزبية بين ( الحزبين المعروفين) لن تترك و تعطي للطرف المعروف النطق بما فد يخدم حزبه. و سنقى رهناء تلك المناوشات.

    14
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  • سخفان
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:28

    باين البلان و الفيلم …. هانتوما زيدو شدوا علينا نموتوا بفقصا اكتئاب و مشاكل عائلية … الله ياخد الحق

    15
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  • مغربي
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:34

    المشكل هو أن مدينة الدار البيضاء بها دائما حوالي النصف الحالات.

    7
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  • النقد الذاتي
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:38

    يوم السبت سيقولون اكثر من خمسمائة لتبرير منع مظاهرات التضامن مع فلسطين يوم الاحد. َ

    5
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  • مغربي
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:55

    ما سر تجاهل التخفيف من طرف المسؤولين؟الم تعطي اللجنة العلمية الموافقة؟زعم لغادي اصوت على حزب المنافقين في المرة الجاية غادي اكون رتكب جريمة في حق المواطنينن

    2
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  • محمد جديدي
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:05

    لحد نهار الأمس وصل عدد الحالات النشيطة 2442 بمجموع تراب الوطن .ولكن المسؤولين عن هذه الإحصائيات فطنوا أن هذا العدد(2442)يشجع على التخفيف من الحجر ،لهذا تداركوا الموقف وبدؤوا في نقص حالات التعافي لترتفع الحالات النشيطة .على كل حال فهمنا اللعبة .وشكرا

    0
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  • نبيل
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:20

    مسلسل المر الدي ارهقتم به الشعب لن ينتهي و نحن نعرف هادشي كرهتونا فهاد البلاد الله ياخد فيكم الحق

    1
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  • كريم
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:21

    ينتضرون 10 ايام بعد العيد لتقييم الوضع واعتقد ان اجراءات التخفيف ستبدأ يوم الاثنين

    0
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  • khalidritaa0
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:22

    الحمدلله الحلات لم تعد تتعدى 400 نتمنى أن يخفف الحجر …..

    0
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