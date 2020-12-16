المغرب يسجل 3351 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3351 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
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الأربعاء 16 دجنبر 2020 - 18:08

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3351 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 406970 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3830719 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6749 حالة.

وتم التأكد من 3924 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 366835.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

حصيلة كورونا

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‫تعليقات الزوار

3
  • aziz
    16 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    يمكن للقاحات كورونا أن تنقذ ملايين الأرواح، لكن ثمة عقبة مهمة تتمثل في كون شركات الأدوية العملاقة تمتلك وحدها لقاحات كورونا ولا يمكنها إنتاج ما يكفي جميع سكّان الأرض، فالبلدان الأكثر ثراءً سبق أن اشترت معظم الجرعات تاركةً شعوب البلدان الأكثر فقراً تواجه عجزاً هائلاً. فهذا أمر مؤسف للغاية !!!!!!!!!

    21
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  • لحنين احمد
    16 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله مع قرب اللقاح سيكون كل شيء أفضل

    17
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  • جليل
    16 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    اللهم بجودك وكرمك ارفع عنا وعن البشرية كافة هدا الوباء وانعم علينا بالراحة والهناء انك مجيب الدعاء

    19
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24 ساعة