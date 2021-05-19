المغرب يسجل 338 إصابة ووفاة جديدة واحدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 338 إصابة ووفاة جديدة واحدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:20

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 338 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 515758 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9749 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5890403 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصل العدد إلى 9106.

وتم التأكد من 349 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 504210.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحالة الوبائية عدد الإصابات والوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

5
  • rrr
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:28

    يجب فتح المحلات و المطاعم الى غاية 10 مساءا و الا سيتدهور الاقتصاد في المقابل يجب العودة الى التعليم عن بعد للجامعات و الا سينشر الطلبة الوباء في جميع انحاء المغرب بعد عطلة العيد

    -4
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  • عصام
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:29

    الحمد لله الحالة الوبائية مستقرة ومزيان رغم الزحام ديال الناس فالاسواق وزيارات العيد. لكن المخزن قاطع رزق وحرية لمغاربة.

    الفرج جاء اليوم من ماما فرنسا لذلك غادي يخرج لينا شي كركوز يقرى من الورقة ويقول بعد اجتماع لجنة اليقضة وترجمت القرارات الفرنسية قررنا ما يلي…

    3
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  • Rachid TznT
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:32

    خبار العيد لي بداو كايبان.
    رفع حالة الطوارئ : محال

    -3
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  • abdo
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:38

    حمد لله 2400 ليبقا فيها كرونا الله اشافيهم

    -1
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  • سلام عليكم
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:43

    نتيجة وتوقيت أخ العتماني………نعم أعزائي المستمعين وكما العادة إنتهاء مباراة اليوم بتعادل ….إليك الخط أخي المواطن الله يكون ليك فالعوان حيت يوميا كيسالي الماتش تعادل ادن بقات كورونا عندنا الى يوم القيامة

    5
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