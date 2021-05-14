المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 35 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 514705 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3409 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5855910 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل العدد إلى 9092، بينما تم التأكد من 399 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 502604.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
صورة معبرة تذكر ان المخزن هو كل شيء ولا شيء غير المخزن وهو منبع الرحمة ومنبع الرأفة ومنه وحده يأتي الخير أما الآخرون (المنتخبون )فهم سبب الفشل !!
سبحان الله… كروناير دوزات رمضان وجمعات قلوعها وغاديا تفارقنا هههه… مازال الحال.. العيد الكبير قريب هههه…
خلاص تسالى الفيلم
خدوا هاد ال35 حطوهم فالحجر وهنيونا من هاد الكمايم !!
الله يرحم الوالدين
خليو الناس يتنفسو
We can’t breath !!
وا حلو علينا الحدود ملي مسيطرين على الوضع
الحمد لله على هذه الأرقام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
غريب هذا الامر لا لقاح لا اجراءات احترازية لا حجر وهاذ الجزاىر قاليك غادي اتحل الحدود انتاعها كيفاش زعماكين قولبونا .
L’Algérie serait sur le point d’annoncer une prochaine réouverture de ses frontières à tous les voyageurs, 14 mois après les avoir fermées pour cause de pandémie de Covid-19. Une – potentielle – bonne nouvelle pour la compagnie aérienne Air Algérie en premier lieu mais aussi pour Air France, Transavia ou ASL Airlines entre autres.
Le rapatriement des Algériens et l’entrée des étrangers a été recommandée par le comité scientifique de suivi de la pandémie, a déclaré le 13 mai 2021 le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.Les passagers devraient passer un test PCR au plus 36 heures avant le départ de leur vol, puis un autre antigénique à l’arrivée. Certains médias locaux croient savoir qu’une annonce sur le sujet pourrait survenir durant les prochains jours, pour le plus grand bonheur de la diaspora.
يجب على الحكومة الإغلاق التام في ربوع المملكة لان هناك خطر ليس على الشعب الكادح وإنما على المسؤولين
نتمناو مايديروش السبة بالعيد و يقولو حقا ما حتارمناش التدابير الإحترازية … و يبداو يزيدو عاود ف الحالات … 35 حالة راه غير حيت العواشر ماكاينش التحليلات بزاف بلاتي تدخل السيمانة الماجية و اجيو اسمعو ديك الساعة
توحشناك يا كورونا غادي دوزي معانا ثالت عيد و تمشي
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35 إصابة الحمد لله ولا وفيات ولا احد ولج قسم الإنعاش الطبي …لذا يجب تخفيف الإجراءات والتنقل بواسطة شهادة اللقاح …اغلب الدول بدات في مرحلة التخفيف نحن في قاعة الانتظار والفيروس سيبقى مثل الزكام .
يبدو ان اوامر فرنسا جاءت لتخفيف الحجر الله ينعلكم
الحمد لله على كل حال ،اتمنى ان تكون هاته الاخبار بوادر خير للمغاربة لتنفس الصعداء ،وان تحن علينا حكومتنا الموقرة من القيود .
سبب انخفاض الحالات المؤكدة وهي التحاليل لو المغرب يكثر من التحاليل ولو الربع تحاليل فرنسا والله سيكون كل يوم 14000 الف حالة .فلماذا هذه الحالات القليلة ولا زال المغرب المطارات مغلقة والموانئ والحجر الصحي وحالة الطوارئ ارى ان المتحور الهندي بدأ ينتشر في المغرب
سيروا تبحرو جا الصيف ، يجب تشجيع السياحة الداخلية ، واش لي باقي في جميع الدول غيمشي من المغرب العجب العجاب ، لا رمضان لا حج لا عمرة لا تعبد ، سيروا تبحرو ، الصيف قرب نقصو ، رمضان زيرو العجب العجاب
الاجراءات التي اتخذتها حكومة الظل هي فقط للقضاء على الحزب الاسلامي الحاكم وذلك بمساعدة الدمية العثماني وهذا كان قبل كورونا لما غيروا الساعة القانونية لان الأرقام الان لا تتطلب اي إجراءات احترازية والدليل ان في الاحياء الشعبية لا احد يحترم هذه الاجراءات ورغم ذلك لا نرى ضغطا على المستشفيات لان اغلبية سكان المغرب من الشباب . لو كان لأوروبا نفس ديموغرافية المغرب لما اكتفوا فقط بالتباعد الاجتماعي .
واحد الحاجة بغيت نقولها للجميع الموت بيد الله و الموت كاينة بالفيروس كما يدعون أو بغيره ، وكلشي غيموت هادي قضية مفروغ منها لذا لا لترويع المواطنين لأن كاين بعض الناس تتموت غير بالجوع و الناس مضاربة مع الزمان ها لي طالب معاشو ، ها لي تيصور نهار بنهارو ، كاين لي خدم سنين و لكن لا جلس معندو غير لمعاش ديالو ، غير زيرو و رخفو بصحتكم كاين لي عطاتو وكاين لي زواتو
السؤال المطروح هو الى متى سيستمر هدا الاغلاق الدي لم يعد له أي مبرر مع هدا الانخفاض المسجل في الحالات بحيث لم يبقى من تفسير سوى قمع لحرية التنقل والتجوال وهكدا أصبحت التدابير الاحترازية ما هي سوى السبيل لتنغيص حياة المواطنين والتضييق عليهم في رزقهم وتفقيرهم’بل الدفع بهم الى فقدان الأمل في الانفراج أو الحياة.