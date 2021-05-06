المغرب يسجل 360 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎

المغرب يسجل 360 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎
صورة: أ.ف.ب
الخميس 6 ماي 2021 - 16:08

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 360 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 513016 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8983 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5798007 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9049.

وتم التأكد من 426 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 499917.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التعافي الوفايات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

5
  • سلا
    الخميس 6 ماي 2021 - 16:12

    مزيان ناس عندها عشرالاف حالة وغادي يرفعو الحجر …..وهاد العثماني حالف مادار شي نتخابات كل مرة زيد شهر وملي يوصل وقت الإنتخابات وتقول ليهم لايمكن نضرا لوباء كورونا ديك ساعة غادي شي بفضح شي بيننا وبينكم الأيام فقرتونا بزيد شهر زيد شهر الله يفقركم

    14
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  • مواطن غيور1
    الخميس 6 ماي 2021 - 16:22

    السلام عليكم
    اليوم مددت الحكومة حالة الطوارء لشهر.
    مادام الشعب يشتكي في الهواتف والفيسبوك، فحكامنا بألف خير ولا هم يحزنون.
    دمتم على وطن.

    -1
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  • من روما
    الخميس 6 ماي 2021 - 16:34

    لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم عليك بالطغات الظالمين أعداء الذين يرون فقط مصالحهم ولا ينضرون إلى الشعب إلى في المصالح اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

    -2
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  • [email protected]
    الخميس 6 ماي 2021 - 16:36

    واسي العتمناني مل الحالات انخفظت الحمدلله يجب على المغرب… تخفيف الحجر كما فعلت دولت فرنسا….

    1
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  • شاف موح
    الخميس 6 ماي 2021 - 16:51

    نفس الارقام تتكرر ونفس القرارات تاخد وكانهم ينتضرون ان ينزل ملك من السماء ليخبرهم بما يجب عليهم فعله.اسيادنا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الشعب راه اعيا باغي الجديد باغي حلول باغي استشراف للمستقبل ما باغيينش اتحلوا الحدود امام السياح اوا حلوا لينا الحدود انخرجوا احنا عندهم انخدموا اعلى راسنا امعاهم اوما اتخافوش غادي انصيفطوا ليكم الدوفيز .

    4
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