المغرب يسجل 363 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 363 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 516812 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11365 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5922536 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9119.

وتم التأكد من 293 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 505050.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.