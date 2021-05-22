المغرب يسجل 363 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 363 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 516812 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11365 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5922536 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9119.
وتم التأكد من 293 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 505050.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
بحال البارح بحال اليوم بحال اداعة دوزيم …. وقتما شعلتيها نفس المسلسل
باراكا راكم قهرتونا بالكدوب خليو عباد الله يترزقو ويعبدو الله فتحو المساجد… الى فعلا كاتخافو على الشعب فتحو المساجد كلهم باش مايكونش الازدحام، ماشي مسجد فكل20 حومة. والاسواق فيها الزحام، الطوبيسات، المدارس…
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
copier coller
الأعداد تتصاعد وتراخي أكثر.
لابد من حل معقول لجهة الدار البيضاء او على الاقل للمدينة. كل يوم تمثل الاصابات في المدينة و حدها حوالي النصف في المغرب و الوفيات ايضا حوالي النصف.
لا اتحدث هنا عن الاغلاق الارتجالي الذي تقوم به الدولة في كل مرة بل اجراءات ذكية او ممكن التلقيح اكثر في الدار البيضاء او شيء اخر.
ارقام ممتازة والفضل كل الفضل وبدون نفاق او تملق يعود لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اللذي استطاع توفير اللقاح لعموم شعبه وبالمحان .ننتظر بفارغ الصبر أنباء فتح الاجواء الجوية او على الاقل تاريخ بداية فتحها لتعم الفرحة قلوب مغاربة العالم وقلوب ملايين من عمال القطاع السياحي ونضمد بذلك جرح ما شهدناه خلال هته الايام.