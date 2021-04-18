المغرب يسجل 364 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 364 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 505.811 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 5492 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.657.536 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل وفاة واحدة ليصل العدد إلى 8945، بينما تم التأكد من 273 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 491.810.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
دائما ماتكون الأرقام منحفضة يوم الأحد والاثنين نظرا ل عطلة نهاية الأسبوع … الأرقام الحقيقة اكبر من ذلك
الحمد لله هذا مؤشر خير بدء العدد يتناقص بالمقارنة مع الدول الأخرى
يجب فتح المساجد ليلا كيف يعقل أن نجد حافلات نقل ركاب مملوءة عن آخرها و حجمها أصغر بكثير من حجم المساجد و يتم منع للناس من صلاة العشاء والتراويح
ما كاديرو تحاليل بحال الناس ما خليتو الناس تعيش بحرية ما خليتو المساجد فالشهر الفضيل!! فباي منطق يتم تسيير هدا البلد!؟
بغيت نفهم حاجة وحدة. علاش المغرب كي بغي يخلي الشعب يكره بلادو. علاش مبغيتوش ديرو اينا رحلات استتنائية و نديرو التحاليل و الحجر عاى نفقتنا او اي بغيتو. علاش كتحرمونا من حقنا في السفر. كل الدول الي تحترم حقوق الانسان ماغلقاتش الحدود. دارت غي الغرامات. علاش ماراعيتوش الظروف الانسانية ديال الوفاة ، بحال الحالة ديالي انا، توفى الاب و زيد الواليدة عيانة تاهي. واش نتصطى. اشنو ندير. حسبي الله و نعم الوكيل. نصيحة، بهده الطريقة صورة المغرب ستتضهور لاننا لن نسكت و سنطالب و سنشكي عند كل المنضمات الحقوقية الممكنة.
الحجر بدء يعطي اكله نتمنى ان تنخفض الحالات ونتخلص من هذه القيود. شيء عجيب المسجد مفتوح بالنهار مغلوق بالليل .وكذا المتاجر الكبرى والأسواق.
الحمد للله على الاصابات يبدو أن لوضع…. بدءا يتحسن ربما لوصول اللقاح…. الجديد….
واحد نوع عندنا مريض بالنقد و لفهامات الخاوية ، و هو منتاقد و محاسب حتا راسو أولا
الى الحسين السعداوي . أخي الكريم الخطأ الجسيم الدي ترتكبوه هو مقارنة بين الله بالمقهي و الحافلة . تجب عليك و علينا ان نطالب بفتح المساجد دون مقارنتها بأماكن اخرى ( كالقول علاش المقاهي مفتوحة و المساجد مغلقة) و المقارنة تعني تقارب اللمراتب او المراتب . و الله أعلم
الحمد للّه الأعداد بدأت تقلّ و لا يعقل أن نخنق الناس بحجر صحي ليلي يقطع الارزاق خاصة لمن نشاطه يعتمد على سويعات يسترزق منها فما الضرر في جعل العاشرة مساء مثلا موعدا للحجر الصحي الحقيقي و ليس كما هو معمول به الآن شي قافل و شي خارج كايتسارا و يتاجر حتى ما بعد منتصف الليل
العاشرة مساء يصلي فيه الناس العشاء و بضع ركعات من التراويح و يذكر فيه اللّه تعالى و ترفع له أكف الضراعة أن يكفينا شر الوباء و ذل الحاجة و قساوة الزمن
دعيناكم لله ياخد منكم الحق ايها المسؤولين عن هذا الاغلااق انكم حرمتم علينا ارزاقنا في هذا الشهر المبارك واصبحنا تائهين لا نعرف ماذا نفعل انني كبائع متجول حرمتم عليا ارزاقي واصبحت اعيش في ضروف جد صعبة بسبب المصارف اليومية وانني ارفع يدي الى الله ان يخلص المسؤل عن هذا الاغلاق
في النهار ازدحام في الشوارع والمحلات والحافلات وسيارات الأجرة..
وليلا إغلاق المساجد والتراويح.. وأماكن الوضوء… لان كورونا تتحول ليلا وفي المساجد خصوصا…حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم القيامة يوم الحساب
ناس بغا جوامع تحل ، معينهم فعبادة ، عينهم على دوران فزاقي بلا هدف و جمايع و نميمة فعباد الله
العجب يوم الاحد متيمتو الناس بكورنا
نتائج التحاليل لاتظهر في نفس اليوم ، هذا شيء معروف ومؤكد، إذن ف 364 حالة المسجلة اليوم تعود للأيام الماضية أو الأسبوع السابق ويتم جمعها والإعلان عليها وكأنها مسجلة اليوم.
عدد الوفيات هو الذي يعتد به وهو العدد الذي يتم النفخ فيه دائما ليس في المغرب فقط بل في جميع الدول
وفاة واحدة وغالقين الحدود البرية والبحرية والجوية. اتركوا الناس يخرجون في ليل رمضان لزيارة الأهل والأحباب. وزيارة مغاربة العالم لعائلاتهم في هدا الشهر المبارك.