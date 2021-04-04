المغرب يسجل 365 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 365 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: هسبريس
الأحد 4 أبريل 2021 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 365 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 498.197 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7404 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.521.700 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8850، بينما تم التأكد من 128 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 484.921.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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