المغرب يسجل 376 إصابة ووفاتين جديدتين بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 376 إصابة ووفاتين جديدتين بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الخميس 10 يونيو 2021 - 16:12

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 376 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 522765 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9189 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6079920 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 2 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9192.

وتم التأكد من 341 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 510299.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إحصائيات وزارة الصحة الحالة الوبائية عدد الوفيات فيروس كورونا

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