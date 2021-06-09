المغرب يسجل 386 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 522389 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9896 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6070731 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9190.

وتم التأكد من 298 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509958.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.