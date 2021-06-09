المغرب يسجل 386 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 522389 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9896 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6070731 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9190.
وتم التأكد من 298 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509958.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
عدد الحالات الجديد اكبر من عدد حالات التعافي بالنسبة للأمس واليوم يعني ان الفيروس يتكاثر مجددا رغم تقدم عملية التلقيح
مزيدا من الحيطة ةالحذر
نتمناو من وزارة الصحة تكون صريحة مع الشعب المغربي واش هاد الحالات اليومية والوفيات هل سبق لهم اخد اللقاح أم لا
ياربي السلامة هاد العدد جد مرتفع امام عددالتحاليل.يجب اخذ الحيطة والحذر وعدم التراخي والا سنعيش عيد اضحى ثاني مرعب بسبب التراخي.الفيروس لم يختفي فهو باق بيننا وينتظر تراخينا .فلنلتزم بقواعد السلامة .والتلقيح لا يحمي من كورونا بل يقلل المضاعفات.فلنكن حذرين .الوقاية خير من العلاج.الله يجازيك بخير.
مش ايام بدأت الحالات مؤكدة ترتفع والتعافي في انخفاض مرة أخرى رغم الحجر ووووووووو الفيروس هو سيد الموقف
شيء لا أفهمه.. فرغم عملية التلقيح التي شملت كبار السن خاصة .. فلا زال الوباء يحصد الأرواح .. مسألة أخرى متعلقة باعداد الوفيات.. هلا تتكرم الوزارة مشكورة بشيء من الشفافية .. كالاعلان عن عدد الوفيات مرفوقا بالاعمار حتى نكون اكثر وعيا بتطور الوضعية الوبائية..