المغرب يسجل 389 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 389 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: هسبريس
الأحد 7 فبراير 2021 - 17:58

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 389 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 475.355 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8.346 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4.980.174 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8394، بينما تم التأكد من 583 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 454.504.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات الجديدة الوضعية الوبائية تسجيل وفيات بالجائحة فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

3
  • الشريف
    الأحد 7 فبراير 2021 - 18:12

    حسب الابحاث فالاجسام المضادة تتكون خلال الاسبوع الأول من التلقيح .ادا تمكن المغرب من تلقيح الفات المستهدفة فابتداءا من الاسبوع القادم ان شاء الله سيبدأ الفرج يلوح في الافق.

    21
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  • محمد مداني
    الأحد 7 فبراير 2021 - 18:13

    عدد الإصابات ينخفظ ومنع الانتقال يتصاعد أما القطاع الغير المهيكل واراء بغل يركل، لوحظ هذه الأيام عدد المتسولين في إرتفاع مهول ويندي له الجبين، أطلقوا سراح المياومين للبحث عن لقمة في المدن الأخرى، أما عن الأرقام التي تنشر كل فنقول الله أعلم بالحقيقة.

    6
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  • ttounes
    الأحد 7 فبراير 2021 - 18:22

    الله يهز علينا هد وباء أو تزول هد الشدا

    17
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