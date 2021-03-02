المغرب يسجل 393 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 393 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 18:16

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 484159 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9854 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5186942 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8645.

وتم التأكد من 523 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 469868.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

العدد الإجمالي للمصابين فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • salah
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 18:32

    لم يتم تسجيل اية حالة وفاة باقليم الخميسات ، ان عدد الوفيات تتضمن الكذب والمبالغة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أزمة فناني الأطلس المتوسط
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 15:27 8

أزمة فناني الأطلس المتوسط

صوت وصورة
فائز بجائزة محمد السادس للخط
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 14:26 1

فائز بجائزة محمد السادس للخط

صوت وصورة
تطوان تتنفس تحت الماء
الإثنين 1 مارس 2021 - 23:05 4

تطوان تتنفس تحت الماء

صوت وصورة
فيلات فاخرة في دار بوعزة
الإثنين 1 مارس 2021 - 20:32 22

فيلات فاخرة في دار بوعزة

صوت وصورة
معاناة الرحل في منطقة إيش
الإثنين 1 مارس 2021 - 19:33 4

معاناة الرحل في منطقة إيش

صوت وصورة
الشاي في ڭلميم
الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30 5

الشاي في ڭلميم