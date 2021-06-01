المغرب يسجل 394 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 394 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 16:06

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 394 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 519610 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8696 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6002020 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9154.

وتم التأكد من 403 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 507528.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات المؤكدة الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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