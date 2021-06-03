المغرب يسجل 395 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 395 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: أرشيف
الخميس 3 يونيو 2021 - 16:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 395 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 520423 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8770 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6020249 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9165.

وتم التأكد من 372 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 508210.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحالات المؤكدة الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

1
  • khalidritaa0
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:31

    الحمد للله على كل حال….. نتمنى أن تنخفظ الحلات مع قرب العبد الاظحى..،،،،، نتمنى.. دلك…

    0
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