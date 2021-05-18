المغرب يسجل 397 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 397 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:21

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 515420 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10688 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5880654 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصل العدد إلى 9105.

وتم التأكد من 378 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 503861.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الحالة الوبائية عدد الإصابات والوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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